सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 में टॉप करने का आसान फॉर्मूला, 5 सीक्रेट टिप्स
CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% से अधिक अंक हासिल करने के लिए एक्सपर्ट ने 5 बेहतरीन स्ट्रैटिजी सुझाई हैं, जिनसे छात्र समझदार तैयारी कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।
जैसे-जैसे बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें नजदीक आ रही हैं, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर बेहतर अंक हासिल करने का दबाव बढ़ने लगा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा समय-समय पर परीक्षा के पैटर्न और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किए जाते हैं, जिससे अब केवल रटने की आदत काम नहीं आती। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट-बेस्ड और रीजनिंग प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
यदि आप भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% से अधिक का शानदार स्कोर पाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत के साथ-साथ सही रणनीति का होना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट की 5 स्ट्रैटिजी, जिसे फॉलो करके आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं।
1. NCERT की किताबों पर बनाएं मजबूत पकड़
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न सीधे NCERT की किताबों से पूछे जाते हैं। कई बार छात्र मुख्य पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर के बीच में दिए गए इन-टेक्स्ट प्रश्न, डायग्राम, टेबल और बॉक्स की जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। साइंस, सोशल साइंस और गणित जैसे विषयों में अधिकतम अंक पाने के लिए NCERT की हर एक लाइन को गहराई से समझकर पढ़ें।
2. समय सीमा के साथ पुराने प्रश्न पत्र (PYQs) हल करें
अक्सर छात्र परीक्षा हॉल में समय की कमी के कारण आते हुए सवाल भी छोड़ आते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पिछले 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्रों और सैंपल पेपर्स का अभ्यास करें। हफ्ते में कम से कम दो बार स्टॉपवॉच लगाकर 3 घंटे में पूरा पेपर हल करने का अभ्यास करें। इससे आपकी लिखने की स्पीड और टाइम मैनेजमेंट में सुधार होगा।
3. रटने के बजाय कॉन्सेप्ट क्लेरिटी पर दें जोर
सीबीएसई अब एप्लीकेशन आधारित प्रश्न अधिक पूछ रहा है। इसलिए किसी भी परिभाषा या फॉर्मूले को केवल रटने की जगह 'क्यों' और 'कैसे' के सिद्धांत पर समझें। उत्तर लिखते समय फ्लोचार्ट, माइंड मैप्स और लेबल किए गए साफ-सुथरे डायग्राम का उपयोग करें। जिससे एग्जामिनर पर आपकी सही छाप पड़े।
4. उत्तर लिखने के तरीके में लाएं सुधार
परीक्षा में उत्तर की संरचना बहुत मायने रखती है। मुख्य बिंदुओं को बुलेट्स या नंबरों में लिखें और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। गणित और साइंस में स्टेप-बाय-स्टेप हल दिखाएं, जिससे आपको स्टेप मार्किंग का पूरा लाभ मिल सके। उत्तर ज्यादा लंबे लिखने के बजाय सटीक और शब्द सीमा के अनुसार होने चाहिए।
5. लगातार रिविजन और शॉर्ट नोट्स का सहारा लें
तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रिविजन है। रोज जो भी पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स या फ्लैशकार्ड्स जरूर बनाएं। परीक्षा के अंतिम दिनों में पूरी किताब पढ़ने के बजाय ये नोट्स तुरंत रिविजन करने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही हर हफ्ते एक दिन पूरे पढ़े हुए सिलेबस को दोबारा देखने के लिए निश्चित करें।
इन 5 आसान और बेहतरीन स्ट्रैटिजी को फॉलो करके आप न केवल अपने परीक्षा के तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 में शानदार मार्क्स हासिल कर अपना सपना पूरा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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