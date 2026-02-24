CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड थ्योरी पेपर की ही होगी री-असेसमेंट, प्रैक्टिकल के नंबरों में बदलाव संभव नहीं
CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड ने साफ कर दिया है कि छात्र केवल थ्योरी (लिखित) परीक्षाओं के मार्क्स का ही पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मार्क्स में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में अक्सर मूल्यांकन प्रक्रिया और री-असेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन) को लेकर कई सवाल होते हैं। हाल ही में सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि छात्र केवल थ्योरी (लिखित) परीक्षाओं के मार्क्स का ही पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मार्क्स में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
क्या है सीबीएसई का नियम?
बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे थ्योरी पेपर में कम मार्क्स मिले हैं और वह संतुष्ट नहीं है, तो वह नियमानुसार री-असेसमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल लेवल पर संबंधित विषय शिक्षक और एक्सटर्नल एग्जामिनर की उपस्थिति में तय किए जाते हैं, इसलिए इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
यह जानकारी उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षा के बाद अपने परिणामों को लेकर असमंजस में रहते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को अपने थ्योरी पेपर के प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूलों द्वारा ही बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जो कि अंतिम माने जाते हैं।
पासिंग मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के नियम
सीबीएसई परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। बोर्ड के नियमों के मुताबिक, एक छात्र को पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट (प्रैक्टिकल) दोनों में अलग-अलग न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक है। कई छात्र यह मान लेते हैं कि दोनों के मार्क्स को मिलाकर पासिंग मार्क्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, उत्तीर्ण होने के लिए थ्योरी पेपर में बोर्ड द्वारा तय किए गए न्यूनतम मार्क्स को हासिल करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र थ्योरी में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता है, तो उसे उस विषय में फेल माना जाएगा, भले ही उसके प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स क्यों न हों।
सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026 ( CBSE Board Result 2026)
सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षाओं का समापन 11 मार्च 2026 को होगा । वहीं, सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षाओं का समापन 10 अप्रैल 2026 को होगा। इसके बाद छात्रों की आंसर कॉपी चेकिंग की जाएगी। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड की ओर से जल्द ही छात्रों के रिजल्ट की घोषणा cbse.gov.in पर की जाएगी। बोर्ड की ओर से अभी तक सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छात्रों को बता दें कि आप अपना सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026 आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। आसानी से अपना रिजल्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
परीक्षा से जुड़ी किसी भी भ्रामक खबर से बचने के लिए हमेशा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ही भरोसा करें। समय पर तैयारी करना और नियमों को समझना छात्रों को तनावमुक्त रहने में मदद करेगा, जिससे वे परीक्षा में अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स