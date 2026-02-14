Hindustan Hindi News
समय से पहले निकलें, 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा एंट्री... CBSE की बड़ी चेतावनी

Feb 14, 2026 04:32 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
CBSE ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं से पहले अहम एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, ट्रैफिक और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों की धड़कन तेज हो जाती है और जब बात देश की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था की हो, तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस बार कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए खास सलाह जारी की है ताकि परीक्षा के दिनों में किसी तरह की भागदौड़ या परेशानी से बचा जा सके। सीबीएसई की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेशों के 26 देशों में मिलाकर 46 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी, लेकिन सभी छात्रों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान देश के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, उच्चस्तरीय बैठकें और अन्य आयोजन निर्धारित हैं। इनकी वजह से यातायात व्यवस्था में बदलाव, मार्ग परिवर्तन और जाम जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह दी गई है।

पहले से करें यात्रा की योजना

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे परीक्षा के दिनों में स्थानीय यातायात, दूरी, मौसम और संभावित भीड़ को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। छात्रों को परीक्षा से पहले एक बार अपने केंद्र का दौरा करने की भी सलाह दी गई है, ताकि रास्ता, समय और दूरी का सही अंदाजा लग सके। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें और उन्हें समय प्रबंधन तथा परीक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूक बनाएं।

परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन बड़े बदलाव

वर्ष 2026 से परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बोर्ड ने तीन अहम पहल शुरू की हैं। इनमें कक्षा 10 के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा का विकल्प, कक्षा 12 के लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा 10 में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्रों का अलग-अलग स्वरूप शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों के मूल्यांकन को अधिक सटीक, तेज और निष्पक्ष बनाना है।

डिजिटल मूल्यांकन पर जोर, नई प्रणाली की दी जानकारी

बोर्ड ने परीक्षा संचालन और नई व्यवस्थाओं को समझाने के लिए एक सीधा प्रसारण सत्र भी आयोजित किया, जिसमें देशभर के प्राचार्य, शिक्षक और अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। इस सत्र में कक्षा 12 की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान Dr संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक, ने परीक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रक्रिया, डिजिटल जांच के लाभ, कक्षा 10 में दोहरी परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा के दौरान अभिभावकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि यह परीक्षा केवल छात्रों की तैयारी ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सजगता, जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता की भी परीक्षा है। इसलिए सभी को नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने बोर्ड की सुधार आधारित सोच को रेखांकित करते हुए तकनीक आधारित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को नए भारत की पहचान बताया, जिसका लक्ष्य परीक्षा को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाना है। गौरतलब है कि परीक्षा से पहले जारी यह परामर्श छात्रों के लिए सिर्फ एक निर्देश नहीं, बल्कि समय प्रबंधन, तैयारी और जिम्मेदारी का संदेश भी है, ताकि परीक्षा का हर दिन बिना तनाव और बिना बाधा के पूरा हो सके।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
