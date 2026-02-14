समय से पहले निकलें, 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा एंट्री... CBSE की बड़ी चेतावनी
CBSE ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं से पहले अहम एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, ट्रैफिक और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों की धड़कन तेज हो जाती है और जब बात देश की सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्था की हो, तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस बार कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए खास सलाह जारी की है ताकि परीक्षा के दिनों में किसी तरह की भागदौड़ या परेशानी से बचा जा सके। सीबीएसई की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेशों के 26 देशों में मिलाकर 46 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी, लेकिन सभी छात्रों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान देश के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, उच्चस्तरीय बैठकें और अन्य आयोजन निर्धारित हैं। इनकी वजह से यातायात व्यवस्था में बदलाव, मार्ग परिवर्तन और जाम जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह दी गई है।
पहले से करें यात्रा की योजना
बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि वे परीक्षा के दिनों में स्थानीय यातायात, दूरी, मौसम और संभावित भीड़ को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। छात्रों को परीक्षा से पहले एक बार अपने केंद्र का दौरा करने की भी सलाह दी गई है, ताकि रास्ता, समय और दूरी का सही अंदाजा लग सके। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें और उन्हें समय प्रबंधन तथा परीक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूक बनाएं।
परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन बड़े बदलाव
वर्ष 2026 से परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बोर्ड ने तीन अहम पहल शुरू की हैं। इनमें कक्षा 10 के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा का विकल्प, कक्षा 12 के लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा 10 में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान प्रश्नपत्रों का अलग-अलग स्वरूप शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों के मूल्यांकन को अधिक सटीक, तेज और निष्पक्ष बनाना है।
डिजिटल मूल्यांकन पर जोर, नई प्रणाली की दी जानकारी
बोर्ड ने परीक्षा संचालन और नई व्यवस्थाओं को समझाने के लिए एक सीधा प्रसारण सत्र भी आयोजित किया, जिसमें देशभर के प्राचार्य, शिक्षक और अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। इस सत्र में कक्षा 12 की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान Dr संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक, ने परीक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रक्रिया, डिजिटल जांच के लाभ, कक्षा 10 में दोहरी परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा के दौरान अभिभावकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि यह परीक्षा केवल छात्रों की तैयारी ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सजगता, जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता की भी परीक्षा है। इसलिए सभी को नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने बोर्ड की सुधार आधारित सोच को रेखांकित करते हुए तकनीक आधारित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को नए भारत की पहचान बताया, जिसका लक्ष्य परीक्षा को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाना है। गौरतलब है कि परीक्षा से पहले जारी यह परामर्श छात्रों के लिए सिर्फ एक निर्देश नहीं, बल्कि समय प्रबंधन, तैयारी और जिम्मेदारी का संदेश भी है, ताकि परीक्षा का हर दिन बिना तनाव और बिना बाधा के पूरा हो सके।
