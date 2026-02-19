Hindustan Hindi News
CBSE Board Exam 2026: पेपर लीक की अफवाहों पर CBSE बोर्ड सख्त, छात्रों और अभिभावकों के लिए जारी की जरूरी एडवाइजरी

Feb 19, 2026 11:22 am IST
CBSE Board Exam 2026: परीक्षाओं के इस महत्वपूर्ण दौर के बीच, सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर फैल रही 'प्रश्न पत्र लीक' की फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है।

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से देशभर में शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं के इस महत्वपूर्ण दौर के बीच, सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर फैल रही 'प्रश्न पत्र लीक' की फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे इंटरनेट पर वायरल हो रहे किसी भी असत्यापित दावे या फर्जी प्रश्न पत्रों के झांसे में न आएं।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी 'जेल' और सख्त कार्रवाई

सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व यूट्यूब, फेसबुक, वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। ये तत्व पुराने प्रश्न पत्रों को एडिट करके या फर्जी पीडीएफ बनाकर उन्हें 'असली पेपर' के रूप में पेश करते हैं।

बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में सख्त लहजे में कहा है कि जो कोई भी इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाएगा या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।

छात्रों की मानसिक शांति और तैयारी पर असर

बोर्ड का मानना है कि इस तरह की फर्जी खबरें छात्रों के मन में बेवजह का डर, भ्रम और तनाव पैदा करती हैं। परीक्षा के ऐन वक्त पर 'पेपर लीक' जैसी खबरें सुनने से छात्रों की एकाग्रता भंग होती है, जिसका सीधा असर उनके प्रदर्शन पर पड़ सकता है।

सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हमने परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर केंद्रों तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया हाई-टेक सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में होती है। इसलिए पेपर लीक होने की संभावना शून्य के बराबर है।”

परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए समय का रखें विशेष ध्यान

अफवाहों से बचने की सलाह देने के साथ-साथ बोर्ड ने परीक्षा के नियमों को लेकर भी कुछ निर्देश दिए हैं:

रिपोर्टिंग टाइम: सभी छात्रों को सुबह 10:00 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का समय: परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सिंगल शिफ्ट में आयोजित की जा रही हैं।

यातायात और मौसम: बोर्ड ने सलाह दी है कि ट्रैफिक और रास्ते में बदलाव को ध्यान में रखते हुए छात्र घर से जल्दी निकलें ताकि अंतिम समय की अफरा-तफरी से बचा जा सके।

सच्चाई जानने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर करें भरोसा

सीबीएसई ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ही भरोसा करें। यदि किसी को सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध लिंक या पेपर लीक का दावा करने वाला संदेश मिलता है, तो उसे आगे फॉरवर्ड करने के बजाय नजरअंदाज करें और जिम्मेदारी का परिचय दें।

इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 46 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। बोर्ड का लक्ष्य है कि ये सभी छात्र बिना किसी मानसिक दबाव और डर के अपनी परीक्षा पूरी करें।

