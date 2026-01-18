CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। छात्र एडमिट कार्ड cbse.gov.in या cbseit.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

CBSE Admit Card 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने सत्र 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। वे सभी छात्र जिन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट या एसेंशियल रिपीट श्रेणी के तहत फॉर्म भरा था, वे अब अपना एडमिट कार्ड cbse.gov.in या cbseit.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। नियमित (रेगुलर) छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द ही स्कूलों को भेजे जाएंगे, लेकिन प्राइवेट छात्रों को इन्हें खुद ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त करना होगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) प्राइवेट छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'प्राइवेट कैंडिडेट' पोर्टल या एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

3. आप सीधे cbseit.in के एडमिट कार्ड सेक्शन पर भी जा सकते हैं।

4. लॉगिन करने के लिए आपको तीन विकल्प मिलेंगे: एप्लीकेशन नंबर, पिछले साल का रोल नंबर और वर्ष, या उम्मीदवार का नाम।

5. मांगी गई जानकारी और जन्म तिथि दर्ज कर 'Proceed' बटन पर क्लिक करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम 2-3 प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

एडमिट कार्ड पर इन जानकारियों की करें जांच विषय और उनके कोड: सुनिश्चित करें कि सभी विषयों के कोड सही हैं। मुख्य विषयों (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी) में 80+20 का अंक पैटर्न होता है, जबकि व्यावसायिक विषयों में यह 60+40 या 50+50 हो सकता है।

परीक्षा केंद्र का पता: अपने आवंटित केंद्र और उसके कोड की पुष्टि करें।

तारीख और समय: प्रत्येक पेपर की सटीक तारीख और शिफ्ट का समय चेक करें।

हस्ताक्षर और फोटो: अपनी फोटो और सिग्नेचर की स्पष्टता जांचें।

यदि किसी भी जानकारी में कोई गलती मिलती है, तो छात्र को तुरंत संबंधित क्षेत्रीय सीबीएसई कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रिंट एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा:

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 45-60 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना चाहिए।

एडमिट कार्ड पर छात्र के साथ-साथ उनके माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।