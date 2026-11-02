सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में नाम और जन्म तिथि में गलती सुधारने का आखिरी मौका, 7 नवंबर है डेडलाइन
सीबीएसई ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2026-27 के लिए एलओसी (LOC) करेक्शन विंडो खोल दी है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स 7 नवंबर तक नाम, जन्म तिथि और विषयों में जरूरी सुधार कर सकते हैं।
बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही बच्चों और पेरेंट्स के मन में एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाती है। पढ़ाई के प्रेशर से लेकर फॉर्म भरने तक, हर एक कदम पर फूंक-फूंक कर पैर रखना पड़ता है। जरा सी चूक हुई नहीं, कि आगे चलकर वो एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। खासकर जब बात दसवीं या बारहवीं की मार्कशीट पर छपे नाम, जन्म तिथि या विषयों की हो, तो कोई भी रिस्क लेना अक्लमंदी नहीं है। इसी परेशानी को दूर करने और फॉर्म भरते वक्त हुई किसी भी तरह की गलती को सुधारने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने एक बड़ा मौका दिया है।
अगर आपके घर में भी कोई बच्चा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीबीएसई की 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। सीबीएसई ने स्कूलों की तरफ से जमा किए गए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) में गलतियों को सुधारने के लिए अपनी करेक्शन विंडो खोल दी है। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर फॉर्म जमा करते वक्त आपके बच्चे के नाम, माता-पिता के नाम या फिर चुने गए विषयों में कोई भी गड़बड़ी हो गई है, तो उसे अब बिना किसी झंझट के ठीक किया जा सकता है।
बोर्ड ने बहुत ही साफ लहजे में स्कूलों, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हिदायत दी है कि वे अपने सभी डिटेल्स को बारीकी से चेक कर लें। 2 नवंबर 2026 से ये करेक्शन विंडो खुल चुकी है और सुधार करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर 2026 तय की गई है। यहां एक दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर में आखिरी तारीख गलती से 7 नवंबर 2025 छप गई है। यह महज एक टाइपिंग की गलती मालूम पड़ती है। फिर भी, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए स्कूलों और पेरेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड के लेटेस्ट कम्युनिकेशन से आखिरी तारीख को एक बार कन्फर्म जरूर कर लें। हालांकि, 7 नवंबर 2026 को ही असली डेडलाइन मानकर अपना काम जल्द से जल्द निपटा लेना बेहतर रहेगा।
आपको बता दें कि इससे पहले 17 सितंबर 2026 को भी सीबीएसई ने एलओसी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को सही-सही जानकारी भेजने के लिए आगाह किया गया था। इस नए नियम के तहत, एलओसी जमा होने के बाद स्कूलों को हर एक बच्चे के लिए एक 'डेटा वेरिफिकेशन स्लिप' जनरेट करनी होगी। यह स्लिप बच्चों और उनके माता-पिता को दी जाएगी ताकि वे खुद अपनी आंखों से तसल्ली कर सकें कि स्कूल ने बोर्ड को जो जानकारी भेजी है, वो एकदम सटीक है।
किन-किन बातों पर देना होगा खास ध्यान?
अक्सर हम देखते हैं कि 12वीं के बाद जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं या किसी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग मार्कशीट से मैच नहीं करती। इसके बाद दफ्तरों के चक्कर काटने का जो सिलसिला शुरू होता है, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। इसलिए सीबीएसई ने कहा है कि पेरेंट्स की यह निजी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की जानकारी को दो बार क्रॉस-चेक करें। आपको मुख्य रूप से इन चीजों पर गौर करना है -
स्टूडेंट का नाम: बच्चे का पूरा नाम चेक करें। बोर्ड ने साफ कहा है कि नाम का शॉर्ट फॉर्म (जैसे R. Kumar) इस्तेमाल करने के बजाय पूरा नाम (जैसे Rahul Kumar) ही लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग की एक भी गलती भारी पड़ सकती है।
माता-पिता का नाम: फॉर्म में पिता, माता या फिर गार्जियन के नाम की स्पेलिंग को भी अच्छी तरह देख लें।
जन्म तिथि: इसे लेकर आगे चलकर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बच्चे की जन्म तिथि हर लिहाज से एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हर सरकारी या प्राइवेट काम में यही मार्कशीट सबसे बड़ा सबूत होती है।
सरनेम का पेंच: बहुत से बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नाम के आगे सरनेम लगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई देशों में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए सरनेम अनिवार्य होता है।
पासपोर्ट डिटेल्स: अगर बच्चे का पासपोर्ट पहले से बन चुका है, तो एलओसी में दी गई जानकारी और पासपोर्ट में लिखी जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। दोनों में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए।
चुने गए विषय: 10वीं और 12वीं के बच्चे अपने विषयों की लिस्ट को बहुत ध्यान से देख लें। करेक्शन विंडो एक बार बंद हो गई, तो बोर्ड किसी भी हाल में विषयों में बदलाव की इजाजत नहीं देगा।
स्कूलों को निर्देश
सीबीएसई ने इस बात पर खास जोर दिया है कि बच्चों की सही जानकारी दर्ज करवाने की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। स्कूलों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे इस सर्कुलर की जानकारी हर एक स्टूडेंट और उनके परिवार तक पहुंचाएं और तय समय के अंदर सारे सुधार कर लें। यह सर्कुलर सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और सैनिक स्कूलों को भी भेजा गया है। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम और पुडुचेरी जैसे कई राज्यों के शिक्षा विभागों को भी इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया है।
कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सीबीएसई ने आपको अपनी कोई भी पुरानी गलती सुधारने का एक आखिरी और सुनहरा मौका दिया है। 7 नवंबर के बाद किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए, बिना किसी देरी के अपने स्कूल से संपर्क करें, वेरिफिकेशन स्लिप मांगें और इत्मीनान से हर एक डिटेल चेक कर लें। आज की ये थोड़ी सी सावधानी आपके बच्चे को भविष्य की कई बड़ी परेशानियों से बचा लेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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