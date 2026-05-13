Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘ब्लड प्रेशर चेक कर रहा CBSE बोर्ड’, 12वीं रिजल्ट पर आए अस्पष्ट मैसेज से तिलमिलाए छात्र, निकाल रहे भड़ास

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर कार्ड बोर्ड की ऑफिशयल वेबसाइट पर CBSE.gov.in जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं, DigiLocker और उमंग ऐप पर दिख रहे एक मैसेज ने सभी छात्रों के मन में कंफ्यूजन के साथ-साथ तनाव पैदा कर दिया है।

‘ब्लड प्रेशर चेक कर रहा CBSE बोर्ड’, 12वीं रिजल्ट पर आए अस्पष्ट मैसेज से तिलमिलाए छात्र, निकाल रहे भड़ास

सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर कार्ड बोर्ड की ऑफिशयल वेबसाइट पर CBSE.gov.in जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं, DigiLocker और उमंग ऐप ( Umang App ) पर दिख रहे एक मैसेज ने सभी छात्रों के मन में कंफ्यूजन के साथ-साथ तनाव पैदा कर दिया है। पहले उम्मीद थी कि रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 को आएगा, लेकिन अब बताया गया है कि यह मई के तीसरे हफ्ते में आएगा। हाल ही में DigiLocker और उमंग ऐप ने अपनी वेबासइट व सोशल मीडिया पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी (कमिंग सून - Coming Soon ) हो सकता है। इस सोशल मीडिया पोस्ट आने के बाद छात्रों में उम्मीद बढ़ गई कि रिजल्ट जल्द आएगा। लेकिन इसी के साथ कन्फ्यूजन और बढ़ गया। क्योंकि नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि रिजल्ट कब जारी होगा। इसे लेकर छात्रों के बीच नाराजगी भी है। सोशल मीडिया पर 12वीं रिजल्ट को लेकर छात्र परेशान दिख रहे हैं। छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि बार-बार यही लिखा जा रहा है कि “coming soon” यानी रिजल्ट जल्द आएगा, लेकिन तारीख व समय नहीं बताया गया है।

अनिश्चतता से भरी डिजिलॉकर व उमंग ऐप की पोस्ट को शेयर करते हुए छात्र खूब मजे ले रहे हैं। एक छात्र ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रिजल्ट जारी नहीं कर रहे, बल्कि छात्रों का ब्लड प्रेशर भी टेस्ट कर रहे हैं।

वहीं, एक यूजर ने लिखा कि इस समय बोर्ड सिर्फ छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। जब रिजल्ट की तारीख नहीं बता सकते, तो ‘coming soon’ बार-बार पोस्ट करने का क्या मतलब है? शर्म की बात है!!

ये भी पढ़ें:LIVE: क्या आज फिर 13 मई को जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

वहीं, एक यूजर ने लिखा कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपनी यह आदत बदलें, या कम से कम कोई निश्चित तारीख या समय बता दें, ताकि छात्रों को थोड़ा भरोसा और राहत मिल सके।

एक यूजर ने लिखा कि “हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, इतना सस्पेंस मत बनाइए, सही और प्रमाणित जानकारी दीजिए, यह कैसा व्यवहार है?”

ये भी पढ़ें:डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर मिलेगा सीबीएसई 12वीं रिजल्ट का लिंक

फिलहाल, CBSE ने 2026 के कक्षा 12 के रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जब तक यह घोषणा नहीं होती, तब तक “coming soon” (जल्द आ रहा है) जैसे शब्द हजारों छात्रों के लिए राहत से ज्यादा तनाव का कारण बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:CBSE 12वीं रिजल्ट: डिजीलॉकर पर Coming Soon देख छात्रों में भारी गुस्सा और चिंता

छात्र क्या करें

सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्र रिजल्ट को लेकर परेशान ना हों। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो रिजल्ट से संबंधित अपडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक करते रहें। यहां उनके डाउट्स भी दूर हो जाते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
CBSE 12th Result CBSE Result
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।