CBSE Board 10th Datesheet 2027 Pdf : सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2027 परीक्षा डेटशीट; देखें टाइम टेबल
सीबीएसई ने 2027 के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम्स की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी से सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। छात्र यहां पूरा टाइमटेबल चेक कर सकते हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की ऑफिशियल डेटशीट जारी कर दी है। इस बार बोर्ड एग्जाम्स 16 फरवरी 2027 से शुरू होने जा रहे हैं। बोर्ड ने हर बार की तरह इस बार भी दोनों कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए परीक्षाओं का समय सुबह 10:30 बजे से रखा है, ताकि सर्दियों के मौसम में बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी न हो। सबसे खास बात यह है कि बोर्ड ने 6 नवंबर को ही अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल बोर्ड परीक्षाओं का दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स के लिए 26.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, 12वीं के एग्जाम्स में 19.8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी किस्मत और मेहनत आजमाएंगे। विषयों की बात करें तो 10वीं के छात्र कुल 83 सब्जेक्ट्स की परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं के लिए यह आंकड़ा 121 सब्जेक्ट्स का है।
कैसा है 10वीं क्लास का शेड्यूल?
अगर 10वीं क्लास की डेटशीट पर नजर डालें, तो एग्जाम्स का आगाज 16 फरवरी को पेंटिंग के पेपर से हो रहा है। इसके ठीक अगले दिन, यानी 17 फरवरी (बुधवार) को छात्रों को गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड) की परीक्षा देनी होगी। यहां छात्रों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि पेंटिंग और मैथ्स के बीच कोई गैप नहीं है। हालांकि, गणित जैसे भारी-भरकम विषय के बाद 22 फरवरी (सोमवार) को साइंस का पेपर है, जिसके लिए पूरे चार दिन का अच्छा-खासा गैप मिल रहा है।
इसके बाद 27 फरवरी (शनिवार) को इंग्लिश (कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर) का एग्जाम शेड्यूल किया गया है। मार्च का महीना शुरू होते ही 2 मार्च (मंगलवार) को हिंदी (कोर्स ए और बी) की परीक्षा होगी। वहीं, आखिरी मुख्य विषय सोशल साइंस (सामाजिक विज्ञान) का पेपर 8 मार्च (सोमवार) को रखा गया है।
अन्य भाषाओं के पेपर की तारीखें:
27 फरवरी 2027 (शनिवार): मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़, सिंधी, नेपाली और कोकबोरोक
1 मार्च 2027 (सोमवार): संस्कृत, अरबी, गुरुंग, तमांग और शेरपा
3 मार्च 2027 (बुधवार): पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, उर्दू कोर्स ए, मणिपुरी और तेलुगु
4 मार्च 2027 (गुरुवार): तेलुगु, रशियन, पर्शियन, लिंबू, लेपचा और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं
6 मार्च 2027 (शनिवार): फ्रेंच
यहां देखें सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2027 परीक्षा डेटशीट
17 फरवरी से 8 मार्च को किस दिन कौन सा एग्जमा
17 फरवरी 2027 बुधवार- गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड)
22 फरवरी 2027 सोमवार- विज्ञान
27 फरवरी 2027 शनिवार- अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर)
27 फरवरी 2027 शनिवार- मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़, सिंधी, नेपाली और कोकबोरोक
1 मार्च 2027 सोमवार- संस्कृत, अरबी, गुरुंग, तमांग और शेरपा
2 मार्च 2027 मंगलवारृ हिंदी कोर्स ए और बी
3 मार्च 2027 बुधवार- पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, उर्दू कोर्स ए, मणिपुरी और तेलुगु
4 मार्च 2027 गुरुवार- तेलुगु, रशियन, पर्शियन, लिंबू, लेपचा और अन्य भाषाएं
6 मार्च 2027 शनिवार- फ्रेंच
8 मार्च 2027 सोमवार- सामाजिक विज्ञान
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव