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CBSE : 12 नंबर देकर फेल कर दिया, ये आंसरशीट मेरी नहीं, एक और लड़की ने सीबीएसई पर लगाए गंभीर आरोप

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की छात्रा हर्षिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कैन कॉपी मांगने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें जो फिजिक्स की आंसर शीट दी गई, वो उनकी है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इसमे सिर्फ 12 नंबर मिले हैं।

CBSE : 12 नंबर देकर फेल कर दिया, ये आंसरशीट मेरी नहीं, एक और लड़की ने सीबीएसई पर लगाए गंभीर आरोप

CBSE Class 12 OSM Answer sheet mismatch : वेदांत के बाद एक और छात्रा ने सीबीएसई द्वारा 12वीं की कॉपी चेकिंग में इस्तेमाल किए गए ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की छात्र हर्षिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कैन कॉपी मांगने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें जो फिजिक्स की आंसर शीट दी गई, वो उनकी है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इसमे सिर्फ 12 नंबर मिले हैं, जबकि उनका पेपर काफी अच्छा गया था। वह फेल हो गई हैं।

अब सवाल है कि क्या वेदांत श्रीवास्तव की तरह दिल्ली की हर्षिता की फिजिक्स की आंसरशीट भी बदल गई? एबीपी न्यूज टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में छात्रा ने दावा है कि सीबीएसई से मिली आंसरशीट पर उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। इंटरव्यू में वह फिजिक्स की कॉपी की हैंडराइटिंग बाकी आंसरशीट से मिला कर दिखा रही हैं, जिसमें फर्क नजर आ रहा है।

इंटरव्यू में हर्षिता ने बताया कि जब उसने अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉपी निकलवाई, तो उसने पाया कि फिजिक्स की आंसर शीट का पहला पेज तो उसी का था, लेकिन अंदर के पन्ने किसी और बच्चे के थे। उस बच्चे ने कई सवाल आधे छोड़ रखे थे। हर्षिता ने दिखाया कि उसकी असली हैंडराइटिंग काफी साफ, बड़े अक्षरों वाली है, जबकि उसे जो कॉपी दी गई है, उसकी हैंडराइटिंग हर्षिता की लिखावट से बिल्कुल अलग है।

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जेईई क्वालिफायर छात्र हर्ष चौरसिया ने उठाए CBSE पर सवाल

दिल्ली के छात्र हर्ष चौरसिया का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया। हर्ष ने पोस्ट कर दावा किया कि उनकी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है। CBSE 12वीं में 84 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्र हर्ष चौरसिया का मामला चर्चा का विषय बन गया है। हर्ष का कहना है कि उन्हें फिजिक्स विषय में केवल 73 अंक दिए गए, जबकि उनके अनुसार उनके कम से कम 85 से अधिक अंक आने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि उनका पढ़ाई में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। हर्ष ने अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के बाद दावा किया कि उनकी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री कॉपी जांच में शामिल ही नहीं की गई। उनका कहना है कि मुख्य कॉपी के ऊपर साफ तौर पर लिखा गया है कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री कॉपी ली थी, लेकिन मूल्यांकन के दौरान केवल 32 पन्नों वाली मुख्य कॉपी ही चेक की गई। 8 पन्नों की सप्लीमेंट्री कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

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वेदांत के मामले में सीबीएसई ने मानी गलती

सीबीएसई 12वीं क्लास के छात्र वेदांत ने फिजिक्स में उम्मीद से कम नंबर पाने पर अपनी स्कैन कॉपी मांगी थी। जब स्कैन कॉपी देखी तो उन्होंने दावा किया कि उनकी फिजिक्स की आंसर शीट किसी दूसरे उम्मीदवार की आंसर शीट से बदल दी गई है। उन्होंने सीबीएसई को ईमेल किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। ट्वीट वायरल हो गया। मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीएसई ने गलती मानी और उनके उनकी सही मार्कशीट भेज दी। सीबीएसई 12वीं की आंसरशीट बदले जाने की शिकायत के बाद वेदांत श्रीवास्तव के अंक 65 से बढ़कर 74 हो गए हैं। सीबीएसई

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आंसरशीट देख छात्र हैरान, क्या क्या जता रहे आपत्ति

- सीबीएसई ने इतनी धुंधली स्कैन कॉपी कैसे चेक की, ब्लर कॉपियों की मार्किंग कैसे की गई? ब्लर होने के चलते कैसे कई उत्तर अनचेक रह गए।

- मल्टीपल चॉइस प्रश्न में भी सही जवाब पर अंक क्यों काटे?

- सही सही फीस क्यों नहीं दिखा रहा, बढ़ा चढ़ाकर फीस क्यों दिखा रहा पोर्टल

- विद्यार्थियों की आंसरशीट अदला बदली कैसे हो गई? कइयों के कुछ पन्ने गायब कैसे हो गए? कई आंसरशीट में से एक्स्ट्रा लगाई गई शीट गायब कैसे हो गई। किसी की आंसरशीट किसी और के रोल नंबर पर अपलोड होकर कैसे आ गई?

- सही उत्तरों के मार्क्स क्यों काटे गए?

- मेरी आंसर-शीट मुझे अब तक क्यों नहीं मिली है?

- जितने विषयों की आंसरशीट के लिए आवेदन किया था, उतनी नहीं मिली?

अगले साल भी जारी रहेगा OSM

वर्तमान विवादों के बावजूद, CBSE अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी OSM प्रणाली जारी रहेगी। CBSE के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली ने इसे एक अच्छी पहल बताया है, लेकिन उन्होंने जोर दिया है कि इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित स्कैनिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग, तथा बेहतर तैयारियों की सख्त आवश्यकता है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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