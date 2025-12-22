CBSE: CBSE स्कूलों में बढ़ेगा कौशल विकास, हब एंड स्पोक मॉडल के लिए बोर्ड ने जारी किया अहम नोटिस

संक्षेप: CBSE Hub And Spoke School Model: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने स्कूलों में कौशल शिक्षा (Skill Education) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।

CBSE Hub And Spoke School Model: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने स्कूलों में कौशल शिक्षा (Skill Education) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड ने घोषणा की है कि इस मॉडल में शामिल होने वाले स्कूलों के लिए एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के बीच कौशल विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और संसाधनों का सही साझाकरण सुनिश्चित करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है 'हब एंड स्पोक' मॉडल? सीबीएसई का यह मॉडल एक विशेष व्यवस्था पर आधारित है। इसमें 'हब' स्कूल वे होते हैं जो बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और उपकरणों के मामले में पूरी तरह समृद्ध होते हैं। वहीं, 'स्पोक' स्कूल वे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। 'हब' स्कूल अपने आसपास के 'स्पोक' स्कूलों को अपनी सुविधाएं और स्पेशलाइजेशन साझा करते हैं, ताकि स्पोक स्कूल के छात्र भी उच्च स्तर की कौशल शिक्षा प्राप्त कर सकें।

ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जानकारी सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया है कि इस मॉडल के सफल होने के लिए स्कूलों के प्रमुखों और संबंधित शिक्षकों को पूरी जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिए बोर्ड ऑनलाइन माध्यम से ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करने जा रहा है।

उद्देश्य- स्कूलों को यह समझाना कि वे कैसे इस साझेदारी के माध्यम से छात्रों को वोकेशनल सब्जेक्ट और स्किल कोर्सेज के लिए बेहतर वातावरण प्रदान कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन जो स्कूल इस मॉडल का हिस्सा बनना चाहते हैं या पहले से नामांकित हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।

छात्रों और स्कूलों को क्या होगा लाभ? इस नोटिस के अनुसार, 'हब एंड स्पोक' मॉडल के कई फायदे हैं-

संसाधनों का उपयोग: छोटे स्कूलों के छात्रों को बड़े स्कूलों की लैब और मशीनों का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा: बोर्ड चाहता है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्र पारंपरिक विषयों के साथ-साथ कोडिंग, एआई, डेटा साइंस और अन्य कौशल आधारित विषयों में निपुण बनें।

लागत में कमी: स्कूलों को अलग से महंगी प्रयोगशालाएं बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे साझेदारी के माध्यम से काम कर सकेंगे।

सीबीएसई का संदेश बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को इस नोटिस को ध्यान से पढ़ने और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक्टिव रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। बोर्ड का मानना है कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि कौशल विकास का केंद्र भी होने चाहिए। इस मॉडल के जरिए ग्रामीण और छोटे शहरों के स्कूलों को भी वही सुविधाएं मिल सकेंगी जो बड़े शहरी स्कूलों में उपलब्ध हैं।