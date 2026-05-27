CBSE और यूपी बोर्ड टॉपरों को मिलेंगे 21000 से 1 लाख रु और टैबलेट, सीएम योगी 1 जून को देंगे इनाम
यूपी सीएम बोर्ड परीक्षा के 223 मेधावियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। प्रत्येक मेधावी को एक-एक लाख रुपये, एक टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोर्ड परीक्षा के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 223 मेधावियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। प्रत्येक मेधावी को एक-एक लाख रुपये, एक टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में यूपी बोर्ड की परीक्षा की मेरिट सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल के 115 व इंटरमीडिएट के 23 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा।
यूपी बोर्ड के कुल 138 मेधावी सम्मानित होंगे। वहीं संस्कृत बोर्ड के 21, सीआईएससीई के 33 व सीबीएसई बोर्ड के 31 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में कुल 223 मेधावी सम्मानित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के साथ-साथ जिला स्तर पर भी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जिलों में यूपी बोर्ड के टॉप 10 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। जिसमें हाईस्कूल के 687 व इंटरमीडिएट के 772 मेधावी शामिल हैं। सभी 75 जिलों में मिला कर कुल 1459 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। जिलों की मेरिट सूची में टॉप-10 में शामिल मेधावियों को 21-21 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।
ज्यादा पुस्तकें पढ़ने पर छात्र पाएंगे अवार्ड
परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकें व समाचार पत्र पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। रीडिंग ऑवर व प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ने की व्यवस्था को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब स्कूलों में सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र को चैंपियन रीडर ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा।
प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए सुपर-20 व उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए सुपर-30 रीडिंग चैलेंज की व्यवस्था विद्यालयों में की जा रही है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूलों में प्रतिदिन रीडिंग ऑवर में छात्रों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वहीं प्रार्थना सभा में समाचार पत्र छात्रों से पढ़वाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी