CBSE : सीबीएसई ने 12वीं आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व, समय सीमा को 22 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दिया था। इ
सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पूर्व, समय सीमा को 22 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दिया था। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। बोर्ड ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सीबीएसई की वेबसाइट पर अभूतपूर्व ट्रैफिक देखा जा रहा है और अनधिकृत हस्तक्षेप के कई प्रयास भी हुए हैं, जिसके कारण वेबसाइट बाधित होने की आशंका बनी हुई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटोकॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है, ताकि कोई भी छात्र इस प्रक्रिया से वंचित नहीं रह जाए। सीबीएसई ने कहा कि उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त होने के बाद अंक सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। पता हो कि सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर कुछ छात्रों और अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की थी। सीबीएसई ने इस वर्ष शुल्क संरचना में भी संशोधन किया है। छात्र 700 की बजाय 100 रुपये देकर स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, उत्तर पुस्तिका का सत्यापन शुल्क 500 से घटाकर 100 रुपये कर दिया है। पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है।
कैसे करें स्कैन कॉपी हासिल
जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी लिखी हुई कॉपियों को खुद देखना चाहते हैं, वे सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक लिंक https://pvr.cbseit.in/pvr/ पर जाकर इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं।
छात्र-अभिभावक उठा रहे हैं सवाल
पुनर्मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाएं मिलने पर छात्र और अभिभावक ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। गलत मूल्यांकन, धुंधली स्कैन कॉपी और पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। छात्रों का कहना है कि कई कॉपियां पढ़ने योग्य नहीं हैं और कुछ उत्तरों की जांच भी नहीं हुई। परिणाम घोषित होने के बाद खासतौर पर भौतिकी, गणित, अकाउंटेंसी और अर्थशास्त्र विषयों में कम अंक और विसंगतियों के आरोप बढ़े हैं।
मूल्यांकन प्रक्रिया में अव्यवस्था की निंदा
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की। संगठन ने कहा कि इससे लाखों छात्र चिंता और भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। पास प्रतिशत में गिरावट, अंकों में विसंगतियां और अच्छे रिकॉर्ड वाले छात्रों को कम अंक मिलने के मामले सामने आए हैं। संगठन का दावा है कि कुछ छात्र जेईई मेन जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा पास करने के बावजूद संबंधित विषयों में फेल हो गए या उम्मीद से काफी कम अंक मिले।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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