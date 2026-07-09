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CBSE : जिन विषयों का री-इवैल्यूएशन नहीं कराया उनके भी अंक घटे, रिजल्ट पास से बदलकर हुआ रिपीट

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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CBSE Class 12 re-evaluation : री-इवैल्यूएशन के बाद फरीदाबाद के 2 CBSE स्टूडेंट्स के उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हो गए जिनके लिए उन्होंने रिव्यू नहीं मांगा था। इसके बाद उनके कॉलेज एडमिशन पर संकट मंडरा गया है।

CBSE : जिन विषयों का री-इवैल्यूएशन नहीं कराया उनके भी अंक घटे, रिजल्ट पास से बदलकर हुआ रिपीट

बेहतर मार्क्स मिलने की उम्मीद में सीबीएसई 12वीं की आंसरशीट का री-इवैल्यूएशन कराने वाले फरीदाबाद के दो छात्रों को तगड़ा झटका लगा है। जिन विषयों में उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, उनमें तो अंक बढ़ गए, लेकिन जिन विषयों की री-इवैल्यूएशन की मांग ही नहीं की गई थी, उनमें अंक कम कर दिए गए। इसके चलते दोनों छात्रों का रिजल्ट पास से बदलकर 'रिपीट इन थ्योरी (RT)' हो गया है। अब इन छात्रों का कॉलेज में दाखिला मुश्किल में फंस गया है। दोनों मामले फरीदाबाद के डीएवी पब्लिक स्कूल के हैं। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को अपनी नई ऑनलाइन स्कैन्ड मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर काफी आलोचना झेलड़ी पड़ी है। ओएसएम से हुए मूल्यांकन में गड़बड़ी, उत्तरपुस्तिकाओं और संशोधित अंकों को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं।

पहले छात्र के साथ क्या हुआ

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पहले छात्र ने 13 मई को घोषित कक्षा 12 के परिणाम के बाद केवल केमिस्ट्री और होम साइंस में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था। री-इवैल्यूएशन के बाद केमिस्ट्री के अंक 42 (रिपीट इन थ्योरी - RT) से बढ़कर 52 (पास) हो गए। होम साइंस के अंक 70 से बढ़कर 79 हो गए। लेकिन जब संशोधित मार्कशीट आई तो परिवार को पता चला कि गणित के अंक, जिसकी दोबारा जांच की मांग नहीं की गई थी, 46 से घटकर 40 कर दिए गए। इसके कारण छात्र का कुल परिणाम फिर से रिपीट इन थ्योरी (RT) हो गया।

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दूसरे छात्र के साथ भी हुई ऐसी ही घटना

रिपोर्ट के अनुसार दूसरे छात्र ने केवल फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में री-इवैल्यूएशन कराया था। री-इवैल्यूएशन के बाद फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में अंक बढ़ गए। लेकिन संशोधित मार्कशीट में केमिस्ट्री के अंक, जिसकी समीक्षा की मांग नहीं की गई थी, 52 (पास) से घटाकर 43 (रिपीट इन थ्योरी - RT) कर दिए गए। इस बदलाव के कारण दूसरे छात्र का परिणाम भी प्रभावित हुआ और उसके कॉलेज में प्रवेश की संभावना पर भी संकट मंडराने लगा।

कॉलेज एडमिशन पर संकट

दोनों छात्रों के परिवारों ने CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जिन विषयों के लिए री-इवैल्यूएशन का आवेदन नहीं किया गया, उनमें अंक बदलना कतई सही नहीं है। छात्रों के परिवार वालों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यदि जल्द हल नहीं हुआ तो दोनों छात्रों का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है।

स्कूल ने भी की हस्तक्षेप की मांग

डीएवी पब्लिक स्कूल ने भी CBSE के परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। स्कूल ने बोर्ड से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिन विषयों का री-इवैल्यूएशन नहीं कराया गया था, उनमें अंक कैसे बदल दिए गए। खबर के मुताबिक इस मामले में CBSE की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

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प्रिंसिपल ने कहा कि इस अनिश्चितता का दोनों परिवारों पर गहरा भावनात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा, "बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। एक अभिभावक ने मुझे बताया कि इस चिंता की वजह से वे बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं।"

क्या ग्रेस मार्क्स छीन लिए गए

स्कूल ने बताया कि CBSE अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से इसे पॉलिसी का मामला बताया। उनका कहना था कि जहां जरूरी था वहां मार्क्स बढ़ाए गए, लेकिन पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए।

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एडमिशन का समय खत्म होने से पहले इस गलती को सुधारा जाए

प्रिंसिपल ने कहा, "हमें ऐसी किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है और CBSE ने कभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अगर यही आधार है, तो इसे साफ़ तौर पर बताया जाना चाहिए था।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस गड़बड़ी को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो दोनों छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी पड़ सकती है, जबकि उन्होंने उन्हीं विषयों में ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे जिनमें वे सुधार करना चाहते थे। परिवारों ने सीबीएसई से अपील की है कि एडमिशन का समय खत्म होने से पहले इस गलती को सुधारा जाए। उनका कहना है कि यह मामला अब सिर्फ मार्क्स का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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