CBSE: सीबीएसई बोर्ड ने जाली वेबसाइट से सतर्क रहने की दी सलाह

CBSE: सीबीएसई ने छात्रों, अभिभावकों और इकाईयों को आगाह किया है कि वे डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रमाणपत्र और दस्तावेज सुधार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही सहारा लें।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:48 AM
CBSE Board: सीबीएसई ने छात्रों, अभिभावकों और इकाईयों को आगाह किया है कि वे डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रमाणपत्र और दस्तावेज सुधार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही सहारा लें। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि कुछ अवैध और अनधिकृत स्रोत तेजी से समाधान का झांसा देकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अनौपचारिक और अविश्वसनीय प्लेटफॉर्म बोर्ड से किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त या जुड़े नहीं हैं। इनसे जुड़ना न केवल गुमराह कर सकता है, बल्कि आर्थिक नुकसान और गंभीर परिणामों का कारण भी बन सकता है। छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों से अपील की कि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in क्षेत्रीय कार्यालयों या सत्यापित संचार माध्यमों के जरिए जारी अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें।

जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें

बोर्ड ने कहा कि बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां छात्रों को डुप्लीकेट मार्कशीट या प्रमाणपत्र दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वे बोर्ड से जुड़े हैं तो शॉर्टकट तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिला सकते हैं, जबकि सीबीएसई ऐसा कोई एजेंट नहीं रखता। बोर्ड ने कहा, जानकारी सिर्फ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें। यदि कोई खुद को बोर्ड का प्रतिनिधि बताता है, तो उसकी पहचान आधिकारिक स्रोतों से से करें।

सीबीएसई ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे थर्ड पार्टी या अनऑफिशियल सेवाओं से दूर रहें। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अनऑफिशियल स्रोत से मिली जानकारी या उससे हुए नुकसान के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। केवल बोर्ड ही आधिकारिक रूप से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है और रिकॉर्ड में सुधार कर सकता है।

