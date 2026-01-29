Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE Admit Card 2026 Soon for Regular Students; Class 10 and 12 Exams to Begin from February 17
CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड का इंतजार, इस दिन शुरू होगी परीक्षाएं

CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड का इंतजार, इस दिन शुरू होगी परीक्षाएं

संक्षेप:

CBSE 10th, 12th admit card 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 2026 जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। 

Jan 29, 2026 01:08 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CBSE Admit Card 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 2026 जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। सीबीएसई ने प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट पहले ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं, जबकि रोगुलर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा में बैठने वाले हर छात्र के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल

बोर्ड द्वारा जारी रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार:

कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चलेगी। इस साल से कक्षा 10 के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं का विकल्प भी शुरू किया गया है, जिसका दूसरा चरण मई-जून में होगा।

कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूलों में 1 जनवरी 2026 से ही शुरू हो चुकी हैं।

एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करें?

नियमित छात्रों के लिए: रेगुलर छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और प्रधानाचार्य के सिग्नेचर व स्कूल की मुहर के बाद छात्रों को वितरित करेंगे।

प्राइवेट छात्रों के लिए (डाउनलोड स्टेप्स):

  1. आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Admit Card for Candidates 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर, पिछला रोल नंबर या नाम दर्ज करें।

4. विवरण सबमिट करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

5. इसका एक स्पष्ट रंगीन प्रिंटआउट लें।

ये भी पढ़ें:CBSE का ऐतिहासिक फैसला, सभी स्कूलों में मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलर अनिवार्य
ये भी पढ़ें:बोर्ड परीक्षा डर को कहें BYE-BYE, स्मार्ट स्टडी से मिलेंगे 100% मार्क्स
ये भी पढ़ें:12वीं के छात्र केमिस्ट्री के डर को कहें BYE-BYE, इन टिप्स से आएंगे 95+ मार्क्स

एडमिट कार्ड पर इन जानकारियों को जरूर जांचें

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड मिलते ही इन विवरणों का मिलान कर लें:

छात्र का नाम और रोल नंबर।

परीक्षा केंद्र का नाम, पता और केंद्र कोड।

विषयों के नाम और उनके सही विषय कोड।

फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट हैं या नहीं।

परीक्षा के दिनों के लिए रिपोर्टिंग समय और गेट बंद होने का समय।

यदि किसी भी जानकारी में कोई गलती पाई जाती है, तो छात्र तुरंत अपने स्कूल या क्षेत्रीय सीबीएसई कार्यालय से संपर्क करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Cbse Admit Card CBSE Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।