CBSE: री-इवैल्यूएशन ने बदली रैंक 1 की कहानी, अब सीबीएसई 12वीं के तीनों टॉपर झारखंड से
CBSE 12th Toppers : कॉमर्स और साइंस दोनों स्ट्रीम में भी झारखंड से ही नेशनल टॉपर हुए हैं। कॉमर्स में डीपीएस रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने जहां 100% अंक लाकर इतिहास रच दिया।
CBSE 12th Toppers after Re evaluation Result : सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) के परिणामों ने झारखंड के दो होनहार विद्यार्थियों की कहानी ही बदल दी है। पुनर्मूल्यांकन के बाद रांची की अवनी केजरीवाल कॉमर्स में और बोकारो के आदित्य मिश्रा साइंस में नेशनल टॉपर बन गए हैं। दोनों छात्रों की इस सफलता ने झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। इसके साथ ही सत्र 2025-26 के बोर्ड परिणाम में झारखंड ने एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। अब 12वीं बोर्ड परीक्षा के तीनों संकायों-साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में झारखंड के छात्र देश के शीर्ष स्थान पर काबिज हो गए हैं।
आदित्य साइंस में कानपुर की सोनाक्षी गोयल के साथ संयुक्त रूप से 99.60 प्रतिशत अंक के साथ नेशनल टॉपर बने हैं। वहीं, अवनी ने पूर्व की नेशनल टॉपर बोकारो की प्रिया बाबूपाल (99.4 प्रतिशत) को पीछे छोड़ दिया है। अवनी ने शत प्रतिशत अंक यानी पूरे 100 फीसदी अंक हासिल कर लिए हैं। वहीं, 12वीं आर्ट्स में रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या रंजन 99.8% के साथ पहले ही नेशनल टॉपर हैं।
बेहतर प्रदर्शन पर था पूरा भरोसा: अवनी
कॉमर्स स्ट्रीम की नेशनल टॉपर बनीं डीपीएस रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने बताया कि प्रारंभिक परिणाम में 95.2 प्रतिशत अंक मिलने के बाद वह अपने अंग्रेजी के अंकों से संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें अंग्रेजी में महज 81 अंक मिले थे, जबकि पूरा विश्वास था कि उनकी उत्तर पुस्तिका इससे कहीं बेहतर थी। स्कैन कॉपी देखने के बाद उनका शक यकीन में बदल गया कि उत्तर सही होने के बावजूद अंक काफी कम दिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया। री-इवैल्यूएशन के बाद जो परिणाम आए, वे चौंकाने वाले थे। अंग्रेजी में अवनी के अंक 81 से सीधे 100 हो गए, जबकि बिजनेस स्टडीज और ग्राफिक्स में भी उनके अंक बढ़कर शत-प्रतिशत हो गए। अन्य मुख्य विषयों में उन्हें पहले से ही पूरे अंक प्राप्त थे। इस तरह उनका कुल स्कोर 500 में 500 यानी 100 प्रतिशत हो गया। उन्होंने पूर्व घोषित नेशनल टॉपर बोकारो की प्रिया बाबूपाल (99.4%) को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अवनी का कहना है कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह नेशनल टॉपर बन जाएंगी, लेकिन अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा था।
आत्मविश्वास से हारा असंतोष: आदित्य
दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), बोकारो के मेधावी छात्र आदित्य मिश्रा ने भी पुनर्मूल्यांकन के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) की 12वीं विज्ञान संकाय में देश के संयुक्त नेशनल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। री-इवैल्यूएशन के बाद उनका कुल प्रतिशत 99.20 से बढ़कर 99.60 हो गया है। अब वह कानपुर की सोनाक्षी गोयल के साथ संयुक्त रूप से देश में पहले स्थान पर हैं। गत 13 मई 2026 को घोषित परिणाम में आदित्य ने बायोलॉजी में मिले 96 अंकों पर असंतोष जताते हुए सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। सुधार के बाद बायोलॉजी में उनके अंक 96 से बढ़कर 99 हो गए। आदित्य ने इंग्लिश कोर, केमेस्ट्री और पेंटिंग में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि फिजिक्स में उन्हें 99 अंक मिले हैं। अन्य सभी विषयों में उन्होंने ए-1 ग्रेड हासिल किया है। इस उपलब्धि से डीपीएस बोकारो परिवार में खुशी की लहर है। रिजल्ट आने के बाद सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य डॉ. एएस गंगवार ने आदित्य और उनके पिता प्रजेश चंद्र मिश्रा को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया तथा इसे पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय बताया।
टारगेट ग्रुप से पढ़ाई का लाभ मिला तो बनी टॉपर: भव्या
आर्ट्स (मानविकी) संकाय में रांची के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या रंजन 13 मई को जारी शुरुआती परिणाम में ही 99.8 प्रतिशत अंकों के साथ पहले ही 12वीं आर्ट्स में नेशनल टॉपर बन चुकी थीं। भव्या ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के टारगेट 100 ग्रुप को दिया, जहां शत-प्रतिशत अंक का लक्ष्य रखने वाले छात्रों को रोजाना 100 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं और उलझने पर शिक्षक तुरंत मार्गदर्शन करते हैं। भव्या अब इतिहास विषय से आगे की पढ़ाई करने के साथ-साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। भव्या के पिता राजीव रंजन ने बताया कि बिटिया की पढ़ाई और उसकी तैयारी में कोई बाधा न आए, इसके लिए उन्होंने एक प्रतिष्ठित कंपनी की अपनी अच्छी-खासी नौकरी तक छोड़ दी थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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