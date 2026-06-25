CBSE 12th Toppers: री-इवैल्युएशन ने बनाया टॉपर, सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किए 499/500 मार्क्स
CBSE 12th Toppers : अहमदाबाद के कृषिव अच्युत दानी ने सीबीएसई 12वीं री-इवैल्युएशन के बाद 499/500 अंक हासिल कर टॉप रैंक प्राप्त की है। पहले उनके 481 अंक थे, लेकिन री-चेकिंग में उनके नंबर बढ़ गए।
CBSE 12th Toppers after Re Evaluation Result : कई बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो, तो री-इवैल्युएशन आपकी किस्मत बदल सकता है। ऐसा ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। सीबीएसई (CBSE) 12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्युएशन के नतीजों के बाद, अहमदाबाद के एशिया इंग्लिश स्कूल के छात्र कृषिव अच्युत दानी देश के नेशनल टॉपर बनकर उभरे हैं। री-चेकिंग की प्रक्रिया के बाद कृषिव ने 500 में से 499 अंक (99.8%) हासिल कर पूरे देश में कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप रैंक हासिल की है।
481 से सीधे 499 अंक का जादुई सफर
जब सीबीएसई ने 13 मई को मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे, तब कृषिव को 481 अंक मिले थे। वे अपने इस स्कोर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पेपर और बेहतर हुए थे। इसके बाद उन्होंने री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन किया। जब रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हुआ, तो उनके अंकों में सुधार हुआ। कृषिव को अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस स्टडीज जैसे 4 मुख्य विषयों में 100 में से पूरे 100 अंक मिले, जबकि इंग्लिश कोर में उन्होंने 99 अंक हासिल किए। इस तरह उनका कुल स्कोर 499 पर पहुंच गया।
बिना किसी कोचिंग और ट्यूशन के पाई बड़ी सफलता
कृषिव की यह सफलता इसलिए और भी ज्यादा खास और बेमिसाल बन जाती है क्योंकि उन्होंने इसके लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। उन्होंने पूरी तरह सेल्फ-स्टडी, अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। कृषिव सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रोजाना 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे।
कृषिव एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां शिक्षा और प्रोफेशनेलिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है; उनके माता-पिता दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं। कृषिव भी अपने माता-पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में सीए (CA) प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की ख्वाहिश रखते हैं।
सीबीएसई की पारदर्शिता पर बढ़ा भरोसा
कृषिव की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके स्कूल प्रशासन और परिवार में जश्न का माहौल है। शिक्षकों ने उन्हें देश भर के छात्रों के लिए एक आदर्श बताया है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि री-इवैल्युएशन के बाद अंकों में आया यह बड़ा बदलाव सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दर्शाता है। यह कहानी देश के उन लाखों छात्रों को एक बड़ा संदेश देती है कि यदि आपको अपनी क्षमता और मेहनत पर अटूट विश्वास है, तो बोर्ड के री-चेकिंग नियमों का लाभ जरूर उठाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स