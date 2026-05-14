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CBSE 12th Topper : सीबीएसई 12वीं आर्ट्स में रांची की भव्या और सीकर की तान्या ने किया टॉप, 500 में से 499 अंक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। रांची की भव्या रंजन ने 99.8 प्रतिशत अंक के साथ नेशनल टॉप किया है। साथ ही राजस्थान के सीकर की तान्य भी संयुक्त रूप से इतने ही अंक हासिल कर आर्ट्स टॉपर बनी हैं।

CBSE 12th Topper : सीबीएसई 12वीं आर्ट्स में रांची की भव्या और सीकर की तान्या ने किया टॉप, 500 में से 499 अंक

सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। इस परीक्षा में झारखंड के 85.01% विद्यार्थी सफल हुए हैं। स्कूलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्ट्स में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की छात्रा भव्या रंजन 99.8 प्रतिशत अंक के साथ स्टेट टॉपर के साथ-साथ नेशनल टॉपर बनी है। वहीं साइंस में डीपीएस रांची की शिवांशी शर्मा, होली क्रॉस बोकारो की शगुन कुमारी और डीपीएस बोकारो के आदित्य मिश्रा 99.2% अंक लाकर संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने। कॉमर्स में डीपीएस बोकारो की प्रिया पालबाबू और डीएवी सीसीएल गिरिडीह के अवि गोयल 99.4% फीसदी अंक लाकर संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने।

भव्या ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सदस्यों के सपोर्ट और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार छोटी गलतियां की और अंक कटे। कभी-कभी निराशा भी होती थी, लेकिन फिर अपनी कमियों पर फोकस किया और सफलता हासिल की। यह सोचा नहीं था कि नेशनल टॉपर बनूंगी। भव्या की मां विकी गांधी उसी स्कूल में जूनियर विंग की प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षिका के रूप में हर्ष की बात है कि हमारे स्कूल से नेशनल टॉपर बनी। उसकी इस सफलता ने हमें और मोटिवेट किया कि भविष्य में हम और टॉपर तैयार करें। एक मां के रूप में भव्या की इस सफलता ने हमें गौरवान्वित किया है। भव्या के पिता राजीव रंजन व्यवसायी हैं। भव्या यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। इसी तरीके से भविष्य की योजना भी तैयार कर रही हैं। भव्या बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की रहनेवाली हैं। वह पूर्व विधायक लंबोदर महतो की भतीजी हैं।

ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की अकादमिक निदेशक डॉ सिमी मेहता ने कहा कि भव्या की सफलता ने हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया है। यह सफलता पूरे स्कूल के सहयोग का परिणाम है।

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राजस्थान के सीकर की बेटी ने भी किया कमाल

12वीं बोर्ड में सीकर की तान्या सावनसुखा ने 99.80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। आर्ट्स विंग में तान्या के 4 सब्जेक्ट में पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। हिस्ट्री में एक नंबर कट गया। तान्या के पिता तरूण सावनसुखा बिजनेसमैन और मां विनिता हाउसवाइफ हैं। वह आईएएस बनना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि नियमित अध्ययन और लगातार मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने परीक्षा से पहले पूरे सिलेबस का तीन बार रिवीजन किया।

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देश में इस बार कम छात्र पास हुए, मेधावी भी घटे

नई दिल्ली। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष परिणाम में कमी आई है। 90 और 95 फीसदी अंक वाले छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। वहीं, छात्रों के मुकाबले 6.73% अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई के अनुसार, इस साल 17,68,968 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 15,07,109 सफल हुए। इनका पास प्रतिशत 85.20 है। यह आंकड़ा बीते वर्ष के मुकाबले 3.19 फीसदी कम है। बीते वर्ष 2025 में 16,92,796 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 14,96,307 उत्तीर्ण हुए थे, इनका पास प्रतिशत 88.39 था। इस वर्ष 94,028 बच्चों (कुल विद्यार्थियों का 5.32 फीसदी) ने 90 फीसद से अधिक अंक हासिल किए हैं, वहीं 17,113 बच्चों (कुल विद्यार्थियों का 0.97 फीसदी) ने 95 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

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इस बार पास होने वाले छात्रों में कमी और 90 या 95 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में कमी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि यह बदलाव कुछ वर्षों में आते रहे हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने किसी तरह के मार्किंग में बदलाव किया है। इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाया है, जिससे कॉपियों को चेक करना आसान हुआ है। 1,63,800 को कंपार्टमेंट’ श्रेणी में रखा गया है, जो पिछले साल से दो फीसदी ज्यादा है। पिछले वर्ष 1,29,095 विद्यार्थी इस श्रेणी में थे। कंपार्टमेंट वाले छात्र पूरक परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा 15 जुलाई को होगी। इसके लिए आवेदन दो जून को खुलेगी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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