CBSE 12th Revaluation 2026 : 12वीं रिजल्ट से खुश नहीं थी छात्रा, री-इवैल्यूएशन हुआ तो हो गया कमाल
CBSE 12th Revaluation 2026 : सीबीएसई 12वीं स्क्रूटनी के बाद रांची की अवनी केजरीवाल ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उनके पूरे परिवार में जबरदस्त खुशी है।
CBSE 12th Revaluation 2026 : कहते हैं कि अगर आपको अपनी मेहनत और खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा हो, तो आप किस्मत की लकीरों को भी बदल सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली अवनी केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजों में कम नंबर आने से मायूस होने के बजाय, अवनी ने अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन यानी री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। आज जब री-इवैल्यूएशन का फाइनल रिजल्ट सामने आया है, तो हर कोई हैरान है। अवनी ने परीक्षा में पूरे 500 में से 500 अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
जब पसंदीदा विषय में कटे नंबर तो लिया बड़ा फैसला
शुरुआती नतीजों में जब अवनी ने अपना स्कोरकार्ड देखा था, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तीन विषयों में पहले ही 100 में से 100 अंक हासिल कर लिए थे, लेकिन इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज में उनके नंबर उम्मीद से काफी कम रह गए थे। अवनी के मुताबिक, उनके अंग्रेजी जैसे पसंदीदा विषय में पूरे 19 नंबर काट लिए गए थे। अंग्रेजी उनका सबसे मजबूत विषय था और उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने पेपर में कोई बड़ी गलती नहीं की थी। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज के पेपर में भी उनके 5 नंबर कम कर दिए गए थे।
कुल मिलाकर उनके 24 नंबर कम थे, जो किसी भी होनहार स्टूडेंट के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आमतौर पर छात्र ऐसे मामलों में अपनी किस्मत मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन अवनी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी तैयारी और उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे गए जवाबों पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे के दम पर उन्होंने हार मानने के बजाय सीबीएसई के सामने री-इवैल्यूएशन की अर्जी डाल दी।
री-इवैल्यूएशन ने पलटी बाजी
जब सीबीएसई ने अवनी की कॉपियों की दोबारा बारीकी से जांच की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बोर्ड को अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई गलती का अहसास हुआ और अवनी के नंबरों में भारी बढ़ोतरी की गई। जो 19 नंबर इंग्लिश में और 5 नंबर बिजनेस स्टडीज में कटे थे, वे सब वापस मिल गए। इस तरह अवनी का स्कोर सीधे 24 नंबर बढ़ गया। अब उनके सभी पांच विषयों में 100 में से 100 अंक हो चुके हैं, जिससे उनका कुल स्कोर परफेक्ट 500/500 हो गया है। बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास में इस तरह का परफेक्ट स्कोर हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है।
घर में जश्न का माहौल
इस कामयाबी के बाद अवनी केजरीवाल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है और हर कोई मिठाइयां बांट रहा है। अपनी इस जबरदस्त सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए अवनी केजरीवाल ने कहा, “इस वक्त घर में हर कोई बेहद खुश है। सच कहूं तो हमें 500 में से 500 नंबर आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस रिजल्ट ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया है।”
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अवनी ने बताया, "जब पहली बार रिजल्ट आया था, तो मेरे इंग्लिश में 19 नंबर कम थे। मुझे इस बात का बहुत गहरा धक्का लगा था क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरी तैयारी भी इसमें सबसे तगड़ी थी। मुझे पता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, इसीलिए मैंने बिना डरे री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का मन बनाया। इसके साथ ही बिजनेस स्टडीज में भी मेरे 5 नंबर कटे थे, वहां भी सुधार हुआ। तीन सब्जेक्ट्स में तो मुझे पहले ही पूरे 100 नंबर मिल चुके थे, अब मेरा कुल स्कोर 24 नंबर बढ़ गया है और मैं बेहद खुश हूं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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