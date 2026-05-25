CBSE 12th Revaluation 2026: सीबीएसई ने 12वीं आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
CBSE 12th Revaluation 2026 Link: सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 25 मई 2026 तक बढ़ा दिया है।
CBSE 12th Revaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं के नतीजों के बाद, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट सामने आए हैं। बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की समय-सीमा को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों को मोर्चे पर लगा दिया है।
अब 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन (Apply Online)
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, बोर्ड ने कक्षा 12वीं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि को एक दिन और आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र 25 मई 2026 की मध्यरात्रि (रात 11:59 बजे) तक आधिकारिक वेबसाइट https://pvr.cbseit.in/pvr/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
पहले क्या थी तारीख?
इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई निर्धारित की गई थी। बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट के बाद वेबसाइट पर बढ़े हैवी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं के कारण छात्रों को फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल सके।
शिक्षा मंत्री का बड़ा कदम: मदद के लिए IIT विशेषज्ञों की टीम नियुक्त
पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल और पेमेंट गेटवे में आई तकनीकी गड़बड़ियों को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों की विशेष टीमों को सीबीएसई के आईटी बुनियादी ढांचे की मदद के लिए नियुक्त किया है।
यह हाई-टेक टीम इन मुख्य बिंदुओं पर काम करेगी
विशेषज्ञ टीम इस साल की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सामने आए सभी तकनीकी फॉल्ट्स की गहन जांच करेगी। टीम मुख्य रूप से पोर्टल की स्थिरता, सर्वर की लोड क्षमता और पूरे आईटी सिस्टम की मजबूती का तकनीकी परीक्षण करेगी। लॉगिन ऑथेंटिकेशन, यूजर एक्सेस सिस्टम और पेमेंट गेटवे जैसी आवश्यक सेवाओं की भी बारीकी से समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में छात्रों को किसी भी तरह के गलत ट्रांजैक्शन या लॉगिन एरर का सामना न करना पड़े।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़े शब्दों में कहा है कि देश के छात्रों के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं और सीबीएसई को प्राथमिकता के आधार पर अपने डिजिटल सिस्टम में सभी जरूरी और ठोस सुधार तुरंत करने चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
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