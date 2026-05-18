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JEE Main में हाई परसेंटाइल, लेकिन CBSE 12वीं में कम नंबर! क्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' है वजह, CBSE का क्या है जवाब

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Digital Evaluation issues 2026: देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन' (JEE Main 2026) को अच्छे अंकों से पास करने वाले छात्र सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में फेल हो गए हैं या उन्हें उम्मीद से बेहद कम नंबर मिले हैं।

JEE Main में हाई परसेंटाइल, लेकिन CBSE 12वीं में कम नंबर! क्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' है वजह, CBSE का क्या है जवाब

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद देश भर में एक नया और अनोखा विवाद खड़ा हो गया है। इस साल कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन' (JEE Main 2026) को अच्छे अंकों से पास करने वाले छात्र सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में फेल हो गए हैं या उन्हें उम्मीद से बेहद कम नंबर मिले हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति के बाद छात्रों और अभिभावकों ने सीबीएसई द्वारा इस साल लागू किए गए नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम यानी 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) को इसका मुख्य जिम्मेदार ठहराया है।

नाराज छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि डिजिटल कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर ग्लिच और एग्जामिनर की लापरवाही के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कई छात्रों का दावा है कि उनके मुख्य विषयों (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स) में सिंगल डिजिट (जैसे 2 या 5 नंबर) आए हैं, जबकि जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उनका स्कोर 90 से 98 परसेंटाइल के बीच है।

क्या है पूरा विवाद और छात्रों के दावे?

सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड और रिजल्ट शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एक छात्र ने बताया कि उसने जेईई मेन में बेहतरीन रैंक हासिल की है और वह जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था, लेकिन सीबीएसई के रिजल्ट में उसे फिजिक्स में फेल कर दिया गया है।

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छात्रों और शिक्षक संघों का कहना है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के तहत शिक्षकों को कंप्यूटर या टैबलेट स्क्रीन पर कॉपियां जांचनी होती हैं। कई बार सॉफ्टवेयर में कॉपियों के पन्ने पूरी तरह लोड नहीं होते या तेजी से स्क्रॉल करने के चक्कर में परीक्षक कई प्रश्नों के उत्तर देखना ही भूल जाते हैं। इसके कारण स्टेप मार्किंग का लाभ छात्रों को नहीं मिल पाया। अभिभावकों ने सवाल उठाया है कि जो बच्चा देश के सबसे कठिन ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल पेपर (JEE) को क्रैक कर सकता है, वह बोर्ड के थ्योरी पेपर में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए, यह प्रैक्टिकली रूप से असंभव है।

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सीबीएसई ने दिया स्पष्टीकरण: 'सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी'

चारों तरफ से घिरने और छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद सीबीएसई बोर्ड ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बोर्ड के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कॉपियों की जांच प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी, बिना किसी गलती और सुरक्षित है।

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बोर्ड के अनुसार डिजिटल मूल्यांकन से अंकों को जोड़ने (टोटलिंग) की गलतियां 100% खत्म हो गई हैं क्योंकि कंप्यूटर खुद अंकों का योग करता है। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की तरफ से 'पोस्ट-रिजल्ट वेरिफिकेशन' की विंडो खोली गई है। छात्र मात्र ₹100 की संशोधित फीस देकर अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई डिजिटल कॉपी मंगा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मूल्यांकन को चुनौती दे सकते हैं। यदि नंबर बढ़ते हैं, तो पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक री-चेकिंग प्रक्रिया का सहारा लें।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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