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CBSE 12th Result 2026 को लेकर हलचल तेज, नतीजों से पहले समझ लीजिए नंबरों का पूरा खेल

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE 12th Result 2026 जल्द जारी हो सकता है। जानिए CBSE का मॉडरेशन सिस्टम क्या है, ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, नंबर कैसे तय होते हैं और बोर्ड की ग्रेडिंग व्यवस्था कैसे काम करती है।

CBSE 12th Result 2026 को लेकर हलचल तेज, नतीजों से पहले समझ लीजिए नंबरों का पूरा खेल

देशभर में इस समय लाखों छात्र CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE किसी भी समय नतीजे जारी कर सकता है। इस साल 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में परीक्षा दी है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन रिजल्ट आने से पहले छात्रों और अभिभावकों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि आखिर CBSE नंबर कैसे तय करता है? क्या सच में ग्रेस मार्क मिलते हैं? क्या बोर्ड मुश्किल सवालों के लिए अतिरिक्त नंबर देता है? और आखिर ग्रेड कैसे बनती है?

क्या होता है CBSE का मॉडरेशन पॉलिसी?

CBSE की मॉडरेशन पॉलिसी का मकसद छात्रों के साथ निष्पक्षता बनाए रखना है। बोर्ड परीक्षा में अलग-अलग सेट के प्रश्नपत्र आते हैं। कई बार एक सेट आसान होता है और दूसरा थोड़ा मुश्किल। ऐसे में किसी छात्र को नुकसान न हो, इसके लिए बोर्ड मॉडरेशन सिस्टम लागू करता है। सरल भाषा में समझें तो अगर किसी पेपर में गलती हो, सवाल जरूरत से ज्यादा कठिन हो या अलग-अलग परीक्षकों की जांच में फर्क दिखाई दे, तो बोर्ड नंबरों को संतुलित करता है।

CBSE के मुताबिक मॉडरेशन सिस्टम इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है:

  • कठिन या गलत सवालों का असर कम करने के लिए
  • अलग-अलग सेट की कठिनाई बराबर करने के लिए
  • कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के बीच अंतर कम करने के लिए
  • हर साल रिजल्ट में संतुलन बनाए रखने के लिए
  • मार्किंग सिस्टम में एक जैसी पारदर्शिता रखने के लिए

यानी अगर किसी छात्र को पेपर की वजह से नुकसान हो सकता है, तो बोर्ड उसे संतुलित करने की कोशिश करता है।

ग्रेस मार्क्स का असली खेल क्या है?

हर साल रिजल्ट के समय ग्रेस मार्क्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। कई छात्रों को लगता है कि बोर्ड सभी को अतिरिक्त नंबर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ग्रेस मार्क्स चुनिंदा मामलों में दिए जाते हैं। अगर कोई सवाल गलत हो, सिलेबस से बाहर हो या बहुत ज्यादा कठिन हो, तब बोर्ड छात्रों को राहत देने के लिए अतिरिक्त अंक दे सकता है।

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करीब 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि CBSE जरूरत पड़ने पर कठिन सवालों में लगभग 15 फीसदी तक राहत दे सकता है। उस समय बोर्ड ने मॉडरेशन सिस्टम खत्म करने की कोशिश की थी क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर आने लगे थे और कॉलेज कटऑफ लगातार बढ़ रही थी। बाद में यह व्यवस्था जारी रही। आज भी बोर्ड का मकसद नंबर बढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों के साथ न्याय करना माना जाता है।

CBSE में पास होने के नियम क्या हैं?

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी होते हैं। जहां प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हैं, वहां दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा सभी विषयों में ‘E’ ग्रेड से ऊपर होना जरूरी है। इंटरनल असेसमेंट पास करना जरूरी है। एक विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिल सकता है। अतिरिक्त विषय होने पर कुछ मामलों में विषय को बदलने की सुविधा भी मिलती है CBSE कुल प्रतिशत के आधार पर कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देता। बोर्ड का फोकस हर विषय के प्रदर्शन पर रहता है।

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CBSE का रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम क्या है?

CBSE का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है। यहां सिर्फ आपके नंबर मायने नहीं रखते, बल्कि बाकी छात्रों का प्रदर्शन भी असर डालता है। यानी अगर किसी विषय में बहुत ज्यादा छात्रों ने अच्छे नंबर लाए हैं, तो ग्रेड की सीमा बदल सकती है। बोर्ड क्या करता है कि पहले पास हुए सभी छात्रों को नंबर के हिसाब से क्रम में रखा जाता है। फिर उन्हें 8 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। उसी आधार पर ग्रेड तय होती है।

किस ग्रेड का क्या मतलब होता है?

A1 ग्रेड उन छात्रों को मिलती है जो टॉप प्रदर्शन करने वालों में आते हैं। इसके बाद A2, B1, B2, C1, C2, D1 और D2 ग्रेड दी जाती हैं।

  • A1: सबसे बेहतरीन प्रदर्शन
  • A2: बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • B1 और B2: अच्छा और औसत से बेहतर
  • C1 और C2: सामान्य प्रदर्शन
  • D1 और D2: मुश्किल से पास
  • E ग्रेड: फेल

अगर दो छात्रों के नंबर बराबर हों तो दोनों को समान ग्रेड दी जाती है।

सिर्फ नंबर नहीं, पूरी रैंकिंग काम करती है

कई छात्र सोचते हैं कि 90 नंबर आने का मतलब हर बार A1 ग्रेड होगा, लेकिन CBSE में ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ग्रेडिंग बाकी छात्रों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए किसी साल पेपर आसान रहा और बड़ी संख्या में छात्रों ने ज्यादा नंबर हासिल किए, तो A1 ग्रेड पाने के लिए कटऑफ और ऊपर जा सकती है। यही वजह है कि CBSE का रिजल्ट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक पूरे संतुलन वाले सिस्टम पर आधारित होता है।

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कम छात्रों वाले विषयों में क्या होता है?

कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम छात्र परीक्षा देते हैं। अगर किसी विषय में 500 से कम छात्र पास होते हैं, तो CBSE उसकी ग्रेडिंग मिलते-जुलते विषयों के आधार पर तय करता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

रिजल्ट आते समय छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

रिजल्ट आने के बाद छात्र सबसे पहले अपने अंक, ग्रेड और विषयवार स्थिति ध्यान से देखें। अगर किसी विषय में उम्मीद से कम नंबर आए हैं, तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का विकल्प भी मिलता है। इसके अलावा छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं होती क्योंकि CBSE का पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि किसी छात्र के साथ अन्याय न हो।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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