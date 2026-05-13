CBSE 12th Result 2026 LIVE: क्या आज फिर 13 मई को जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, देखें cbseresults.nic.in

CBSE 12th Result 2026 LIVE

CBSE 12th Result 2026 LIVE Updates , digilocker.gov.in , Umang app : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 13 मई को सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। बीते दो वर्षों से सीबीएसई मई माह की इसी तारीख को 10वीं 12वीं दोनों का परिणाम घोषित करता आ रहा है। हालांकि इस वर्ष दो बार एग्जाम की वजह से सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया। देश के 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार है। छात्र छात्राएं सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in के अलावा डिजीलॉकर (Digilocker) और उमंग ऐप ( Umang App) से भी 12वीं का परिणाम चेक कर सकेंगे। बीते दो दिनों में डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर आई सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट ने लाखों विद्यार्थियों और पेरेंट्स के दिलों की धड़कनें और उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज कक्षा 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन यह जरूर है कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर आई अपडेट ने संकेत मिलते हैं कि नतीजे अब कभी भी घोषित हो सकते हैं। CBSE Class 12 Result 2026 Websites : इन वेबसाइट्स पर जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 cbse.gov.in results.cbse.nic.in cbseresults.nic.in digilocker.gov.in Umang App CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट डिजॉलॉकर ( Digilocker ) पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 स्टेप 1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें। स्टेप 2- अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्टेप 3- होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें। स्टेप 4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 5- अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें। स्टेप 6- आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग ( Umang App ) से कैसे चेक करें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट स्टेप 1- उमंग ऐप डाउनलोड करें या web.umang.gov.in पर जाएं। स्टेप 2- अपने मोबाइल नंबर और रोल नंबर से रजिस्टर करें स्टेप 3- लॉग इन करें और एजुकेशन सेक्शन पर जाएं स्टेप 4- ‘सीबीएसई’ > ‘सीबीएसई कक्षा 12’ पर क्लिक करें स्टेप 5- क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें

13 May 2026, 05:49:34 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: जल्द आ रहा रिजल्ट, उमंग और डिजिलॉकर ने साझा किया अपडेट CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर साझा किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। डिजिलॉकर पर लिखा आ रहा है "CBSE Class 12th Results - 2026 Coming Soon" सीबीएसई की ओर से 12वीं की परीक्षा फरवरी-मार्च में देशभर के 7,574 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। घोषणा होने पर विद्यार्थी cbse.gov.in, cbseresults.nic.in. DigiLocker एप या वेबसाइट. UMANG एप या वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

13 May 2026, 05:37:04 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: सीबीएसई (CBSE) 12वीं के नतीजों में हो रही देरी ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी है। छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है, जिसका नजारा बोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल्स पर साफ देखा जा सकता है। जब मंगलवार को सीबीएसई ने नर्स दिवस या फुटबॉल कैलेंडर जैसे पोस्ट साझा किए, तो छात्रों ने कमेंट बॉक्स में अपनी नाराजगी और मजाक का तड़का लगा दिया: सार्केस्टिक कमेंट्स: एक छात्र ने लिखा, 'GTA 6 पहले आ जाएगा, पर ये रिजल्ट नहीं आएगा!' गुस्सा और मजाक: दूसरे छात्र ने लिखा, 'भाई तुम लोग सब कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं दे रहे, कम से कम डेट तो बता दो।' गैसलाइटिंग: छात्रों का कहना है कि बार-बार "Coming Soon" का मैसेज देना उन्हें मानसिक रूप से थका रहा है।

13 May 2026, 05:37:04 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: सीबीएसई ने नहीं किया अभी किसी डेट का ऐलान CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: परिणाम की आहट के बीच हालांकि सीबीएसई ने अभी तक 12वीं रिजल्ट की डेट पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार 13 मई की तारीख सबसे ज्यादा चर्चा में है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। अगर बोर्ड पुराने पैटर्न को अपनाता है, तो कल नतीजों के आने की पूरी संभावना है। अपना रिजल्ट देखने के लिए ये जानकारी तैयार रखें: रोल नंबर स्कूल नंबर एडमिट कार्ड आईडी इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखें: आधिकारिक वेबसाइट: results.cbse.nic.in या cbse.gov.in DigiLocker: भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने पर डिजिलॉकर मार्कशीट देखने का सबसे तेज़ तरीका है। UMANG App: यहां भी परिणाम उपलब्ध होते हैं।

13 May 2026, 05:37:04 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: पिछले 5 वर्षों में कब जारी हुआ सीबीएसई 12वीं रिजल्ट CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: पिछले दो वर्षों यानी 2024 और 2025 में सीबीएसई ने लगातार 13 मई को 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। इसी वजह से इस बार भी छात्रों और एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बोर्ड उसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने से पहले ये सभी डिटेल्स अपने पास तैयार रखें ताकि वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में समय बर्बाद न हो। पिछले 5 वर्षों में कब जारी हुआ CBSE 12वीं रिजल्ट? वर्ष रिजल्ट जारी होने की तारीख 2025 13 मई 2024 13 मई 2023 12 मई 2022 22 जुलाई 2021 30 जुलाई