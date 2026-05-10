CBSE Class 12 Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट कब आएगा, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

CBSE 12th Result 2026

CBSE Board 12th Results Live Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड किसी भी समय कक्षा 12वीं के परिणामों की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब डेटा प्रोसेसिंग का काम अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि नतीजे मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स digilocker.gov.in और उमंग ऐप पर जाकर भी अपना सीबीएसई परिणाम (CBSE 12th Result 2026) चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपने 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड और लॉगिन डिटेल्स अपने पास तैयार रखने चाहिए। कई दिनों से सीबीएसई रिजल्ट की डेट को लेकर कई फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इन पर यकीन न करें। CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

10 May 2026, 07:15:14 AM IST CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई बोर्ड 12वीं की मार्कशीट पर जरूर चेक करें ये डिटेल्स CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट पर जरूर चेक करें ये डिटेल्स स्टूडेंट का नाम माता का नाम पिता का नाम स्कूल कोड स्कूल का नाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कुल प्राप्त अंक ग्रेड/पासिंग डिविजन रिजल्ट स्टेटस (पास/फेल/कंपार्टमेंट)

10 May 2026, 07:10:11 AM IST CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं ग्रेस मार्क्स पॉलिसी CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई की सबसे छात्र-हितैषी नीतियों में से एक है ‘ग्रेस मार्क्स’। किसे मिलते हैं ग्रेस मार्क्स? यदि कोई छात्र पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों (33%) से मात्र 2 या 5 नंबर पीछे रह जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी ओर से 'ग्रेस मार्क्स' देकर पास कर देता है। बोर्ड का मानना है कि किसी छात्र का पूरा साल केवल 2-3 नंबरों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह ग्रेस केवल उन्हीं को मिलता है जो पासिंग लाइन के बिल्कुल करीब होते हैं।

10 May 2026, 07:08:08 AM IST CBSE class 12th Result 2026 Live: पिछले ट्रेंड्स क्या कहते हैं? जानें कब आ सकता है रिजल्ट CBSE class 12th Result 2026 Live: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट ट्रेंड्स पर नजर डालें तो बोर्ड ने ज्यादातर नतीजे मई के मध्य में जारी किए हैं। साल 2025 में CBSE ने 13 मई को रिजल्ट घोषित किया था, जबकि 2024 में भी नतीजे 13 मई को ही जारी हुए थे। वहीं 2023 में बोर्ड ने 12 मई को रिजल्ट घोषित किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी CBSE 12वीं के परिणाम मई के दूसरे सप्ताह या मध्य तक जारी कर सकता है। हालांकि रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की पुष्टि बोर्ड की ओर से नोटिस जारी होने के बाद ही होगी।

10 May 2026, 07:07:13 AM IST CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कैसे देखें CBSE Class 12 Results 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को ऑफिशियल पोर्टल पर देखने के लिए स्टूडेंट्स को चार चीज़ों की जरूरत होगी: रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID, और जन्म की तारीख; ये सभी एडमिट कार्ड पर छपे होते हैं। इन्हें results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर डालने के बाद रिजल्ट पेज खुल जाएगा जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर और कुल पास या फेल का स्टेटस दिखेगा। प्रोविजनल डिजिटल मार्कशीट को रिजल्ट आने वाले दिन सीधे रिजल्ट पेज से डाउनलोड किया जा सकता है और यह कॉलेज में अप्लाई करने और प्रोविजनल एडमिशन के लिए तुरंत वैलिड मानी जाएगी।