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CBSE 12th Result 2026 Live: कब आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, results.cbse.nic.in पर कर सकेंगे चेक

CBSE 12th Result 2026 Live Updates: सीबीएसई बहुत जल्द 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। नतीजों का ऐलान होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

CBSE 12th Result 2026 Live: कब आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, results.cbse.nic.in पर कर सकेंगे चेक

CBSE 12th Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 07 May 2026 12:12 PM IST
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CBSE 12th Result 2026 Live Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) बहुत जल्द 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। देश के करीब 18 लाख विद्यार्थियों को बेसब्री से सीबीएसई 12वीं परिणाम का इंतजार है। नतीजों का ऐलान होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपने 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड और लॉगिन डिटेल्स अपने पास तैयार रखने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट के करीब आते ही सोशल मीडिया पर फर्जी सर्कुलर या तारीखें वायरल होने लगती हैं। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को आगाह किया है कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या उनके वेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई सूचनाओं को ही सही मानें।

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें

स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट

डिजीलॉकर पर कैसे देखें रिजल्ट?

डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है:

  1. सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें।

2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें।

4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें।

5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

7 May 2026, 12:12:39 PM IST

CBSE 12th Result 2026 LIVE: बीते सालों में कैसा रहा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

CBSE 12th Result 2026 LIVE: बीते सालों में कैसा रहा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

2025: 88.39%

2024: 87.98%

2023: 87.33%

2022: 92.71%

2021: 99.37%

2020: 88.78%

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7 May 2026, 12:12:31 PM IST

CBSE 12th Result 2026 Live: वेबसाइट के अलावा अन्य विकल्प

CBSE 12th Result 2026 Live: हालांकि छात्र अपना परिणाम results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख सकते हैं, लेकिन डिजिलॉकर पर मार्कशीट प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए पूरी तरह मान्य होती है। इसके अलावा छात्र उमंग (UMANG) ऐप और एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

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7 May 2026, 12:12:24 PM IST

CBSE 12th Result 2026 Live: छात्रों के लिए जरूरी संदेश

CBSE 12th Result 2026 Live: रिजल्ट का समय तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक पड़ाव है। सीबीएसई ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों पर अंकों का दबाव न बनाएं। मई में आने वाला यह परिणाम आपके कौशल और मेहनत का प्रमाण होगा, लेकिन इसके बाद करियर के कई नए रास्ते खुलेंगे।

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7 May 2026, 12:12:16 PM IST

CBSE 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका

अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे समय में cbseservices.digilocker.gov.in पोर्टल छात्रों के लिए सबसे मददगार साबित होता है।

डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होती है और इसे आप भविष्य में स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए 'ओरिजिनल डॉक्यूमेंट' के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

6-अंकों के सिक्योरिटी पिन का महत्व?

सीबीएसई ने छात्रों के डेटा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 'सिक्योरिटी पिन' सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को उनके छात्रों के लिए 6 अंकों का एक विशेष सिक्योरिटी पिन भेज दिया है। बिना इस पिन के आप डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले ही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर अपना यूनिक सिक्योरिटी पिन प्राप्त कर लें, ताकि रिजल्ट के दिन उन्हें देरी न हो।

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7 May 2026, 11:56:13 AM IST

CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं ग्रेस मार्क्स पॉलिसी

CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई की सबसे छात्र-हितैषी नीतियों में से एक है ‘ग्रेस मार्क्स’। किसे मिलते हैं ग्रेस मार्क्स? यदि कोई छात्र पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों (33%) से मात्र 2 या 5 नंबर पीछे रह जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी ओर से 'ग्रेस मार्क्स' देकर पास कर देता है। बोर्ड का मानना है कि किसी छात्र का पूरा साल केवल 2-3 नंबरों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह ग्रेस केवल उन्हीं को मिलता है जो पासिंग लाइन के बिल्कुल करीब होते हैं।

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7 May 2026, 11:54:59 AM IST

CBSE 12th Result 2026 Live: SMS के जरिए कैसे प्राप्त करें मार्कशीट

CBSE 12th Result 2026 Live: SMS के जरिए कैसे प्राप्त करें मार्कशीट?

एसएमएस के जरिए रिजल्ट देखना सबसे आसान और तेज तरीका माना जाता है। इसके लिए छात्रों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर एक निर्धारित फॉर्मेट में मैसेज टाइप करना होगा।

फॉर्मेट: टाइप करें cbse12

इस मैसेज को बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नंबर (जैसे 7738299899) पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर विषयवार स्कोरकार्ड एसएमएस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसके लिए आपके मोबाइल नेटवर्क के अनुसार सामान्य एसएमएस शुल्क लग सकता है।

भारत सरकार का उमंग ऐप भी छात्रों के लिए एक बेहतरीन जरिया है। इस ऐप पर भी सीबीएसई के नतीजे आसानी से देखे जा सकते हैं।

अपने स्मार्टफोन पर UMANG App इंस्टॉल करें और रजिस्टर करें।

2. ऐप के सर्च बार में 'CBSE' टाइप करें।

3. अपनी कक्षा (12वीं) का चयन करें और रोल नंबर व स्कूल कोड जैसी जरूरी जानकारियां भरें।

4. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड आपके सामने होगा।

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7 May 2026, 11:54:21 AM IST

CBSE 12th Result 2026: IVRS के जरिए फोन कॉल पर जानें अपना रिजल्ट

CBSE 12th Results 2026 Live: आईवीआरएस एक ऐसी तकनीक है जिसमें छात्र एक फोन नंबर पर कॉल करके अपना स्कोर जान सकते हैं। यह सेवा उन छात्रों के लिए वरदान है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। छात्रों को इन नंबरों पर कॉल करना होगा और कॉल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद कंप्यूटर द्वारा उनके अंकों की जानकारी फोन पर ही दे दी जाएगी।

दिल्ली के छात्रों के लिए नंबर: 24300699

देश के अन्य हिस्सों के लिए नंबर: 011-24300699

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7 May 2026, 11:54:21 AM IST

CBSE 12th Result 2026: डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

CBSE 12th Result 2026 Live: डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट

डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है:

सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें।

2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें।

4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें।

5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

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7 May 2026, 11:54:21 AM IST

CBSE 12th Result 2026 Live: उमंग (UMANG) ऐप से सीबीएसई 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

CBSE 12th Result 2026 Live: उमंग (UMANG) ऐप से सीबीएसई 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें

भारत सरकार का उमंग ऐप भी छात्रों के लिए एक बेहतरीन जरिया है। इस ऐप पर भी सीबीएसई के नतीजे आसानी से देखे जा सकते हैं।

अपने स्मार्टफोन पर UMANG App इंस्टॉल करें और रजिस्टर करें।

2. ऐप के सर्च बार में 'CBSE' टाइप करें।

3. अपनी कक्षा (12वीं) का चयन करें और रोल नंबर व स्कूल कोड जैसी जरूरी जानकारियां भरें।

4. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड आपके सामने होगा।

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