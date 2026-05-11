CBSE 12th Result 2026 Live: जारी होने वाला है सीबीएसई 12वीं रिजल्ट, DigiLocker और cbseresults.nic.in पर मिलेगा Link

cbse 12th result live

CBSE Class 12 Result 2026 LIVE updates , cbseresults.nic.in , results.cbse.nic.in : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किसी भी वक्त 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। DigiLocker पोर्टल पर दिख रहा ‘Coming Soon’ का संदेश छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड की डिजिटल अंकतालिकाएं और प्रमाणपत्र अपलोड होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नतीजे किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं। नतीजों का ऐलान होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही डिजिलॉकर पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट 12 या 13 मई को आ सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई तारीख या समय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की आंसरशीट डिजिटल तरीके से चेक की है। इससे रीइवेल्यूएशन की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। टोटलिंग में गलतियां नहीं होगी। CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है: सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें। 2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें। 4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें। 5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

11 May 2026, 07:43:45 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं के नतीजे 12 मई से 16 मई के बीच संभव CBSE 12th Result 2026 Live: पिछले तीन सालों के CBSE Class 12 के नतीजों की तारीखों को देखें, तो एक साफ़ पैटर्न नज़र आता है: बोर्ड ने 2025 में 13 मई को, 2024 में 13 मई को और 2023 में 12 मई को नतीजे घोषित किए थे। इस ट्रेंड के आधार पर, 2026 के नतीजों के लिए भी मई का दूसरा हफ़्ता ही सबसे ज़्यादा संभावित समय लग रहा है। हालांकि सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत दिया है कि नतीजे "मई के तीसरे हफ़्ते" में आने की उम्मीद है, लेकिन उसका हालिया रिकॉर्ड बताता है कि छात्रों को उनके नतीजे इससे पहले भी मिल सकते हैं। अगर बोर्ड पिछले सालों की तरह ही इस बार भी उसी टाइमलाइन का पालन करता है, तो 12वीं के नतीजे 2026 में 12 मई से 16 मई के बीच कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। लगातार तीन सालों तक नतीजों की तारीखें एक जैसी रहने की वजह से, छात्र और अभिभावक 2026 के बोर्ड नतीजों की घोषणा के संभावित समय के तौर पर मई के दूसरे हफ़्ते पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।

11 May 2026, 07:02:39 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 Live: डिजिलॉकर पर आ गया अपडेट CBSE Class 12 Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in पर 'Coming Soon' लिखा आ रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही डिजिलॉकर पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट 12 या 13 मई को आ सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई तारीख या समय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की है।

11 May 2026, 06:53:19 AM IST CBSE Class 12 Result 2026 Live: नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर पहले उठे थे सवाल CBSE Class 12 Result 2026 Live: इस बार सीबीएसई की नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच कई सवाल उठे थे। कई छात्रों को यह चिंता थी कि बदले हुए मूल्यांकन तरीके का उनके अंकों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि बोर्ड ने साफ किया था कि मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता और तय नियमों के तहत किया गया है। इसी वजह से इस बार रिजल्ट को लेकर छात्रों की बेचैनी पहले से ज्यादा देखी जा रही है।

11 May 2026, 06:52:44 AM IST CBSE Class 12th Result 2026 Live: उमंग और डिजिलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट CBSE Class 12th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker (डिजिलॉकर) ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट एक्टिव करना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

11 May 2026, 06:52:44 AM IST CBSE Class 12th Result 2026 Live: डिजिलॉकर (DigiLocker) से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं CBSE Class 12th Result 2026 Live: आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में आपको अपनी हार्ड कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी असली डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं: 1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें। 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। 3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं। 4. वहां आपको 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' का विकल्प चुनना होगा। 5. इसके बाद 'Class 12 Marksheet 2026' पर क्लिक करें। 6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें। 7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।