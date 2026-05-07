CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट, कैसे तय होंगे आपके नंबर? समझें ग्रेस मार्क्स, मॉडरेशन का नियम
CBSE Class 12 Result 2026:सीबीएसई (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा? क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अगर पेपर कठिन था तो क्या नंबर बढ़ाए जाएंगे?
CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा? क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अगर पेपर कठिन था तो क्या नंबर बढ़ाए जाएंगे? सीबीएसई अपने रिजल्ट को तैयार करने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है, जिसमें 'मॉडरेशन पॉलिसी' और 'रिलेटिव ग्रेडिंग' जैसे शब्दों का बड़ा महत्व है।
आइए, इन जटिल शब्दों को आसान हिंदी में समझते हैं ताकि आप जान सकें कि आपकी मार्कशीट पर दिखने वाले नंबरों के पीछे बोर्ड की क्या रणनीति होती है।
1. मॉडरेशन पॉलिसी: जब कठिन पेपर बने वरदान
अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा के अलग-अलग सेट (Sets) में कुछ सवाल बहुत कठिन होते हैं तो कुछ आसान। छात्रों के साथ अन्याय न हो, इसलिए बोर्ड ‘मॉडरेशन’ का सहारा लेता है।यदि किसी खास सेट का पेपर बहुत कठिन आया है, तो बोर्ड उस सेट को हल करने वाले छात्रों के नंबरों में आंशिक बढ़ोतरी करता है ताकि उनका स्कोर आसान सेट वाले छात्रों के बराबर आ सके। मॉडरेशन का मतलब यह कतई नहीं है कि सबके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। इसका उपयोग केवल मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है।
2. ग्रेस मार्क्स: फेल होने से बचाने वाली 'संजीवनी'
सीबीएसई की सबसे छात्र-हितैषी नीतियों में से एक है ‘ग्रेस मार्क्स’। किसे मिलते हैं ग्रेस मार्क्स? यदि कोई छात्र पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों (33%) से मात्र 2 या 5 नंबर पीछे रह जाता है, तो बोर्ड उसे अपनी ओर से 'ग्रेस मार्क्स' देकर पास कर देता है। बोर्ड का मानना है कि किसी छात्र का पूरा साल केवल 2-3 नंबरों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह ग्रेस केवल उन्हीं को मिलता है जो पासिंग लाइन के बिल्कुल करीब होते हैं।
3. रिलेटिव ग्रेडिंग: नंबरों के बजाय रैंक का मुकाबला
सीबीएसई अब केवल 'नंबर' नहीं बल्कि 'ग्रेड' पर भी ध्यान देता है। इसे ‘रिलेटिव ग्रेडिंग’ कहा जाता है। इसमें आपके नंबरों की तुलना परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य सभी छात्रों के प्रदर्शन से की जाती है।
कैसे तय होते हैं ग्रेड? बोर्ड सफल छात्रों को 8 श्रेणियों (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2) में बांटता है। उदाहरण के लिए, पास होने वाले टॉप 1/8 छात्रों को A1 ग्रेड दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर इस साल पेपर कठिन था और सबके नंबर कम आए, तब भी जो छात्र दूसरों से बेहतर होंगे, उन्हें A1 ग्रेड ही मिलेगा।
4. बेस्ट ऑफ फाइव और थ्योरी-प्रैक्टिकल का गणित
रिजल्ट निकालते समय बोर्ड आपके 'बेस्ट ऑफ फाइव' विषयों के अंकों को जोड़ता है। इसमें एक भाषा विषय का होना अनिवार्य है। 12वीं के छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है। अगर आप थ्योरी में फेल हैं, तो प्रैक्टिकल के नंबर आपको पास नहीं करवा पाएंगे।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
रिजल्ट आने के बाद यदि आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, तो बोर्ड आपको ‘वेरिफिकेशन’ और 'पुनर्मूल्यांकन' का मौका भी देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को केवल नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की ये नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि आपकी मेहनत का सही फल आपको मिले। सोशल मीडिया पर रिजल्ट की तारीखों को लेकर चल रही अफवाहों से बचें और केवल cbse.gov.in पर दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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