CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, सिर्फ एक फोन कॉल से चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड
cbseresults.nic.in, CBSE Board 12th Science Commerce Arts Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले 18 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों की घोषणा कर सकता है।
CBSE 12th Class Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले 18 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों की घोषणा कर सकता है। इस साल सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यदि रिजल्ट के समय इंटरनेट धीमा हो या वेबसाइट क्रैश हो जाए, तो छात्र घबराएं नहीं; वे एक साधारण फोन कॉल (IVRS) के जरिए भी अपना विषयवार स्कोर जान सकेंगे।
IVRS के जरिए कैसे जानें रिजल्ट?
सीबीएसई ने 'इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम' (IVRS) की सुविधा दी है। इसके जरिए छात्र नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी मार्कशीट सुन सकते हैं:
दिल्ली के छात्रों के लिए: 24300699
देश के अन्य हिस्सों के लिए: 011-24300699
कॉल जुड़ने के बाद आपको वॉयस प्रॉम्प्ट के अनुसार अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद सिस्टम आपको विषयवार आपके अंक बोलकर सुनाएगा। इस सुविधा के लिए प्रति रोल नंबर 30 पैसे प्रति मिनट का शुल्क लिया जाएगा।
डिजिटल मूल्यांकन और ऑन-स्क्रीन मार्किंग
इस बार सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' का इस्तेमाल किया है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप से जांचा गया है। मूल्यांकन कार्य के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग और लॉगिन आईडी दी गई थी। इससे न केवल परिणामों में मानवीय गलतियों की संभावना कम हुई है, बल्कि रिजल्ट तैयार करने की गति भी बढ़ी है।
मार्कशीट डाउनलोड करने के अन्य विकल्प
रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
cbseresults.nic.in
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
इसके अलावा, छात्र डिजीलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप पर भी अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकेंगे। डिजीलॉकर पर मार्कशीट देखने के लिए छात्रों को अपने स्कूल से 6 अंकों का 'सुरक्षा पिन' (Security PIN) प्राप्त करना होगा।
पिछले वर्षों का प्रदर्शन और पासिंग मार्क्स
छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। साल 2025 में कुल पास प्रतिशत 88.39% रहा था, जिसमें लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। पिछले साल विजयवाड़ा और त्रिवेंद्रम जैसे क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99% से अधिक का पासिंग रेट दर्ज किया था।
रिजल्ट के बाद क्या?
जो छात्र एक या दो विषयों में 33% से कम अंक लाते हैं, उन्हें कम्पार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो संभवतः जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। वहीं, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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