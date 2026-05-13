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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 Result 2026, Direct Link cbse.gov.in: सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है। इस साल का कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जो लड़कों के 82.13% पास प्रतिशत की तुलना में 6.73% अधिक है।

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी, यहां Roll Number से करें चेक

CBSE Class 12 Result 2026, Direct Link cbse.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 12वीं कक्षा के छात्रों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। CBSE 12th Result 2026 Linkसीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर 12वीं कक्षा का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है। इस साल का कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (Umang) ऐप पर भी रिजल्ट के लिंक एक्टिव कर दिए हैं। छात्र अब अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज कर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE 12th Result 2026 LIVE Updates

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

digilocker.gov.in

Umang App

बेटियों ने फिर मारी बाजी

इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें करीब 18.59 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जो लड़कों के 82.13% पास प्रतिशत की तुलना में 6.73% अधिक है। ट्रांसजेंडर श्रेणी के छात्रों का पास प्रतिशत 100% रहा है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में 94,028 छात्रों ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 17,113 छात्रों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

CBSE Board 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

2. इसके होम पेज पर आपको 12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

जिलॉकर और उमंग ऐप का उपयोग

वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

डिजिलॉकर: छात्र अपने स्कूल द्वारा जारी 6-अंकों के सुरक्षा पिन (Security PIN) का उपयोग करके अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीधे एक्सेस कर सकते हैं।

उमंग ऐप: ऐप पर 'CBSE' सर्च करें और अपना डिटेल्स भरकर रिजल्ट देखें।

असंतुष्ट छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा

जो छात्र किसी एक विषय में पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं और सुधार चाहते हैं, वे भी बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के तहत पुनर्मूल्यांकन या सुधार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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