CBSE Class 12 Result 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट, डिजीलॉकर पर Coming Soon देख छात्रों में भारी गुस्सा और चिंता
CBSE 12th Result 2026 Digilocaker: डिजीलॉकर पोर्टल पर सीबीएसई परिणाम के सेक्शन में Coming Soon का संदेश दिखाई देने लगा है। इस छोटे से अपडेट ने छात्रों की धड़कनें तो तेज की ही हैं, साथ ही बोर्ड के प्रति उनकी नाराजगी को भी बढ़ा दिया है।
CBSE 12th Result 2026 Digilocaker: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 12वीं कक्षा के नतीजों का इंतजार अब छात्रों के लिए सब्र के इम्तिहान जैसा हो गया है। डिजीलॉकर (DigiLocker) की वेबसाइट और उमंग ऐप पर आए एक ताजा अपडेट ने लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी असमंजस और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है।
डिजीलॉकर पोर्टल पर सीबीएसई परिणाम के सेक्शन में "Coming Soon" (जल्द आ रहा है) का संदेश दिखाई देने लगा है। इस छोटे से अपडेट ने छात्रों की धड़कनें तो तेज की ही हैं, साथ ही बोर्ड के प्रति उनकी नाराजगी को भी बढ़ा दिया है।
छात्रों ने सीबीएसई को बताया 'गैर-जिम्मेदार'
जैसे ही डिजीलॉकर पर रिजल्ट का स्टेटस अपडेट हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। छात्रों ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे 'गैर-जिम्मेदार' करार दिया है। छात्रों का कहना है कि आधिकारिक वेबसाइट पर कोई स्पष्ट तारीख न देकर इस तरह के 'सस्पेंस' भरे मैसेज देना मानसिक तनाव और घबराहट को बढ़ावा देता है।
एक छात्र ने लिखा, "सीबीएसई को पता है कि हम पहले से ही डरे हुए हैं, फिर भी वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। या तो रिजल्ट जारी करें या फिर साफ बताएं कि किस दिन आएगा।" कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी शिकायत की है कि बार-बार वेबसाइट चेक करने से उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
डिजीलॉकर की तैयारी, पर बोर्ड की चुप्पी
आमतौर पर डिजीलॉकर पर 'कमिंग सून' का संदेश तब आता है जब बोर्ड परिणाम का डेटा सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर देता है। हालांकि, सीबीएसई ने अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो सीबीएसई अक्सर अचानक से नतीजे घोषित कर सबको चौंका देता है। इसी अनिश्चितता के कारण छात्र और अधिक परेशान हैं।
पिन (Security PIN) का मामला भी फंसा
नतीजे देखने के लिए छात्रों को स्कूल से मिलने वाले 'सिक्स डिजिट सिक्योरिटी पिन' की जरूरत होती है। कई छात्रों का आरोप है कि अभी तक उनके स्कूलों ने उन्हें यह पिन उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे उन्हें डर है कि रिजल्ट आने के समय वे अपनी डिजिटल मार्कशीट नहीं देख पाएंगे।
एक्सपर्ट की सलाह: घबराएं नहीं
एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों को शांत रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि तकनीकी प्रक्रियाओं में अक्सर समय लगता है और 'कमिंग सून' का मतलब यह नहीं है कि रिजल्ट अगले ही मिनट आ जाएगा। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइटों— cbseresults.nic.in और cbse.gov.in— पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
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