CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार, रिजल्ट आते ही चाहिए होंगे ये 3 जरूरी चीजें; अभी से रखें तैयार
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी हो सकता है। जानिए रिजल्ट डेट से जुड़ी ताजा अपडेट, स्कोरकार्ड चेक करने का तरीका, जरूरी लॉगिन डिटेल्स, DigiLocker और UMANG से मार्कशीट डाउनलोड करने की पूरी जानकारी।
देशभर में इस समय लाखों छात्र और उनके परिवार सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहे हैं और वो है CBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026। फरवरी से अप्रैल तक चली बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब हर छात्र जानना चाहता है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और मार्कशीट कैसे डाउनलोड होगी। इस बार CBSE ने 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की थीं। परीक्षा एक ही शिफ्ट में हुई थी, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन रिजल्ट को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। मीडिया बातचीत में परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने साफ कहा है कि रिजल्ट तभी जारी होगा जब उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसे में छात्र फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
रिजल्ट चेक करने से पहले ये 3 चीजें जरूर रखें तैयार
जब भी CBSE रिजल्ट जारी करता है, उस समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है। ऐसे में कई बार छात्र घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास जरूरी डिटेल्स मौजूद नहीं होतीं। इसलिए अभी से ये तीन चीजें अपने पास सुरक्षित रखें।
- रोल नंबर सबसे जरूरी
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपका रोल नंबर जरूरी होगा। यह एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। बिना रोल नंबर के रिजल्ट ओपन नहीं होगा।
- एडमिट कार्ड आईडी भी लगेगी
इस बार रिजल्ट लॉगिन में एडमिट कार्ड आईडी भी मांगी जाएगी। कई छात्र सिर्फ रोल नंबर याद रखते हैं लेकिन एडमिट कार्ड आईडी भूल जाते हैं। इसलिए एडमिट कार्ड संभालकर रखें।
- स्कूल नंबर भी जरूरी
रिजल्ट लॉगिन के दौरान स्कूल नंबर भी भरना होगा। यह जानकारी भी एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी।
इन वेबसाइट्स पर जारी होगा CBSE 12वीं रिजल्ट 2026
CBSE रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें CBSE 12वीं रिजल्ट 2026
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बेहद आसान तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें
अपने मोबाइल या लैपटॉप में CBSE की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
होमपेज पर “CBSE Class 12 Result 2026” का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
- जरूरी डिटेल भरें
अब रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और स्कूल नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर आएगा रिजल्ट
डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- मार्कशीट डाउनलोड जरूर करें
भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसकी कॉपी सेव कर लें।
वेबसाइट बंद हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं
रिजल्ट वाले दिन अक्सर वेबसाइट स्लो हो जाती है या कई बार खुलती नहीं है। ऐसे में छात्र परेशान हो जाते हैं। लेकिन CBSE ने रिजल्ट देखने के कई दूसरे विकल्प भी दिए हैं।
- DigiLocker से भी मिलेगी मार्कशीट
DigiLocker पर छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह मार्कशीट कई जगह मान्य होती है।
- UMANG ऐप भी बनेगा सहारा
UMANG ऐप के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। मोबाइल पर यह तरीका काफी आसान माना जाता है।
- IVRS सुविधा भी मिलेगी
कुछ मामलों में छात्र IVRS के जरिए फोन से भी रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
DigiLocker पर ऐसे एक्टिव करें अकाउंट
अगर रिजल्ट के समय भागदौड़ नहीं चाहते तो DigiLocker अकाउंट पहले से एक्टिव कर लेना अच्छा रहेगा।
- सबसे पहले CBSE DigiLocker वेबसाइट खोलें
- छात्रों को cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse वेबसाइट पर जाना होगा।
- क्लास चुनें और जानकारी भरें
- यहां Class 10 या Class 12 चुनकर स्कूल कोड, रोल नंबर और स्कूल से मिला 6 अंकों का PIN दर्ज करना होगा।
- मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन करें
- इसके बाद मोबाइल नंबर भरकर OTP वेरिफाई करना होगा
- अकाउंट एक्टिव होते ही दिखेगी मार्कशीट
प्रोसेस पूरा होने के बाद DigiLocker अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और रिजल्ट जारी होते ही मार्कशीट वहां दिखाई देने लगेगी।
पिछले सालों की तरह इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में छात्र
हर साल की तरह इस बार भी CBSE 12वीं परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद कॉलेज एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की अगली तैयारी शुरू होगी। यही वजह है कि छात्र और अभिभावक लगातार रिजल्ट अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव