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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, रोल नंबर के साथ रहें तैयार; यहां मिलेगी मार्कशीट?

Apr 21, 2026 09:24 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई जल्द ही कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने वाला है। परीक्षार्थी अपना 12वीं का रिजल्ट डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। 

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, रोल नंबर के साथ रहें तैयार; यहां मिलेगी मार्कशीट?

CBSE 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड के नतीजों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच धड़कनें तेज हो गई हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, सीबीएसई जल्द ही कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करने वाला है।

इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। तब से ही देश-दुनिया के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देने वाले करीब 16 लाख से अधिक छात्र अपनी मेहनत का फल देखने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं।

रिजल्ट को लेकर क्या है ताजा अपडेट?

हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन तैयारी अंतिम चरण में है। बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब डेटा को फाइनल रूप दिया जा रहा है। आमतौर पर सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम बहुत कम अंतराल पर या एक ही दिन जारी करता है। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, छात्र सीबीएसई के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

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रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

भारी ट्रैफिक के दौरान वेबसाइट क्रैश होने से बचाने के लिए सीबीएसई कई सर्वर पर रिजल्ट उपलब्ध कराता है। छात्र इन पोर्टल्स पर नजर बनाए रखें:

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

results.gov.in

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कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (आसान तरीका)

परिणाम जारी होने के बाद छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CBSE Class 12th Result 2026' के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना रोल नंबर (Roll Number), स्कूल नंबर (School Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें।

4. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।

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डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मिलेगी सुविधा

वेबसाइट के अलावा, सीबीएसई ने छात्रों के लिए डिजिटल विकल्पों को भी मजबूत किया है। छात्र अपने डिजिलॉकर (DigiLocker) अकाउंट में लॉगिन करके अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट की डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उमंग (UMANG) ऐप के जरिए भी मोबाइल पर तुरंत रिजल्ट देखा जा सकेगा। बोर्ड का कहना है कि डिजिटल रूप में उपलब्ध मार्कशीट भी पूरी तरह मान्य होती है।

सीबीएसई का रिजल्ट छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का पहला बड़ा कदम होता है। बोर्ड का प्रयास रहता है कि नतीजे समय पर आएं ताकि छात्र कॉलेज एडमिश प्रक्रियाओं (जैसे CUET) में बिना किसी बाधा के शामिल हो सकें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी सूचना या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 'फेक डेट शीट' से सावधान रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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