CBSE : सीबीएसई 12वीं रीइवैल्यूएशन वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव, अब आधार अनिवार्य
सीबीएसई ने 12वीं की आंसरशीट की रीइवैल्यूएशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो भी छात्र अपनी आंसरशीट रीइवैल्यूएट करवाना चाहता है उसे अपना आधार नंबर डालकर वेरिफिकेशन करना होगा।
सीबीएसई ने 12वीं की आंसरशीट की रीइवैल्यूएशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने रीइवैल्यूएशन पोर्टल https://postresult.cbseit.in/pvr खोल दिया है। लेकिन बोर्ड ने इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो भी छात्र अपनी आंसरशीट रीइवैल्यूएट करवाना चाहता है उसे अपना आधार नंबर डालकर वेरिफिकेशन करना होगा। सीबीएसई ने कहा कि सुरक्षा कारणों से आधार वेरिफिकेशन फीचर को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार नहीं है, उनके लिए माता-पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार डिटेल्स का उपयोग किया जा सकता है। इस स्थिति में आधार में दर्ज नाम, जन्म तिथि और लिंग उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जिसके आधार नंबर का उपयोग किया जा रहा है।
क्या हैं नियम, क्या है फीस
- मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए विद्यार्थी को 100 रुपये फीस देनी होगी। जबकि अगर कोई विद्यार्थी अपने उत्तर भी चेक करवाना चाहता है तो उसे प्रति प्रश्न 25 रुपये फीस देनी होगी।
- अगर किसी स्टूडेंट का एक नंबर भी बढ़ता है तो बोर्ड इस प्रक्रिया की पूरी फीस वापस करेगा।
- कॉपी री चेकिंग के बाद नंबर कम भी हो सकते हैं। छात्र अधिक अंकों का हकदार होता है, तो उनके बढ़ाए जाएंगे। अगर किसी गलती को सुधारने के चलते छात्र के नंबर कम होते हैं तो, छात्र के अंक उसी के अनुसार कम कर दिए जाएंगे।
सीबीएसई 12वीं मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए कैसे आवेदन करें
केवल वे छात्र जिन्होंने पहले ही अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी या स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त कर ली है, वे ही वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
स्टेप 1 - सबसे पहले CBSE रीवैल्यूएशन पोर्टल postresult.cbseit.in/pvr पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर ‘Post Result Services’ या ‘Verification & Re-evaluation’ सेक्शन खोलें।
स्टेप 3 - लॉग इन करने के लिए अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें।
स्टेप 4 - आवेदन का प्रकार चुनें:
अंकों का वेरिफिकेशन
री-इवैल्यूएशन
वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन दोनों
स्टेप 5 -विषय या विषयों का चयन करें
स्टेप 6 - री-इवैल्यूएशन के मामले में, उन विशिष्ट प्रश्न संख्याओं का चयन करें जिनकी समीक्षा छात्र करवाना चाहते हैं।
स्टेप 7 - निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। आवेदन पत्र जमा करें। कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और सेव करके रख लें।
अपना एप्लीकेशन आईडी संभालकर रखें, इसकी मदद से आप कभी भी आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
4 लाख से ज्यादा ने हासिल की स्कैन कॉपियां
पहले बोर्ड 26 मई को सीबीएसई 12वीं के री-वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए आवेदन जारी करने वाला था। लेकिन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हो गई। सीबीएसई के मुताबिक आंसर-शीट की स्कैन की हुई कॉपी पाने के लिए कुल 4,04,319 एप्लीकेशन मिले। छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर-शीट की मांग की थी। कुल 8,98,214 आंसर-शीट डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गईं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी