CBSE Board Exam 2026: मिडल ईस्ट में तनाव के कारण CBSE 12वीं की परीक्षाएं 9 से 11 मार्च तक स्थगित,

Mar 09, 2026 05:48 am IST
CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने खाड़ी देशों में आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को 9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है।

CBSE Board Exam 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। बोर्ड ने खाड़ी देशों में आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को 9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही, कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को लेकर और भी बड़ा फैसला लेते हुए इस अवधि के सभी पेपर पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं।

यह निर्णय बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बोर्ड का यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

परीक्षा अपडेट: 10वीं और 12वीं के लिए क्या बदला?

मिडल ईस्ट में बिगड़ते हालातों की समीक्षा के बाद सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं अब नए शेड्यूल के तहत होंगी:

कक्षा 12वीं के लिए: 9, 10 और 11 मार्च 2026 को होने वाले सभी विषयों के पेपर स्थगित कर दिए गए हैं। इन विषयों की नई तारीखों की घोषणा स्थिति सामान्य होने के बाद की जाएगी।

कक्षा 10वीं के लिए: इस क्षेत्र में 11 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले टाली गई 2, 5, 6 और 7 मार्च की परीक्षाएं भी अब पूरी तरह रद्द मानी जाएंगी।

मूल्यांकन और अगली समीक्षा

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं होने का आश्वासन दिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब मूल्यांकन की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है:

10वीं का रिजल्ट: जिन छात्रों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उनके परिणाम घोषित करने की विशिष्ट पद्धति (इंटरनल असेसमेंट या अन्य आधार) के बारे में बोर्ड बाद में विस्तृत जानकारी साझा करेगा।

12वीं की अगली स्थिति: सीबीएसई 10 मार्च 2026 को दोबारा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेगा। इसी समीक्षा के आधार पर तय होगा कि 12 मार्च से होने वाली परीक्षाएं अपने पुराने शेड्यूल पर होंगी या उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश: छात्र क्या करें?

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने सभी संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं:

स्कूल प्रशासन तुरंत सभी छात्रों और अभिभावकों को इस बदलाव की सूचना दें।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सर्कुलर पर ही भरोसा करें।

अपडेट के लिए छात्र नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट cbse.gov.in चेक करते रहें।

सुरक्षा और भविष्य की चिंता

यह फैसला ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और क्षेत्र में उड़ानों व यातायात पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया है। बोर्ड ने साफ किया है कि उनके लिए छात्रों और परीक्षा कर्मचारियों की जान की सुरक्षा किसी भी परीक्षा से बढ़कर है। खाड़ी देशों में हजारों भारतीय छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे थे, जिनके लिए अब बोर्ड वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है।

