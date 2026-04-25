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CBSE 10th 2nd Exam : कितने छात्र देंगे सीबीएसई 10वीं का सेकेंड एग्जाम, जानें कितनों ने भरा फॉर्म

Apr 25, 2026 07:40 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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CBSE Class 10 Secone Exam: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या जारी कर दी है। दूसरी बोर्ड परीक्षा में 6.78 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे।

CBSE 10th 2nd Exam : कितने छात्र देंगे सीबीएसई 10वीं का सेकेंड एग्जाम, जानें कितनों ने भरा फॉर्म

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या जारी कर दी है। दूसरी बोर्ड परीक्षा में 6.78 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। स्कूलों की ओर से भरे गए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) की स्क्रीनिंग के बाद बोर्ड ने यह संख्या जारी की है। परीक्षा में 6,68,854 नियमित परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि 9765 प्राइवेट कैंडिडेट शामिल होंगे। नियमित परीक्षार्थी में छात्रों की संख्या 4,02,643 है, जबकि छात्राओं की 2,66,209 हैं और दो थर्ड जेंडर शामिल होंगे।

प्रदर्शन सुधारने के लिए सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे

दूसरी बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षार्थी प्रदर्शन सुधारने के लिए शामिल होंगे। 5,25,655 परीक्षार्थी अपने पिछले अंकों में सुधार के लिए परीक्षा देंगे, जो यह दर्शाता है कि छात्र बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित हैं। वहीं केवल कंपार्टमेंट (पिछली बार अनुत्तीर्ण) श्रेणी में 85,285 छात्र शामिल होंगे। दोनों श्रेणियों-कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट यानी वैसे छात्र जो किसी विषय में कंपार्टमेंट और किसी विषय में सुधार श्रेणी के अंतर्गत शामिल होंगे उनकी संख्या 57,914 है।

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निजी परीक्षार्थी

निजी परीक्षार्थियों की बात करें तो इस बार कुल 9,765 निजी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनमें से 1442 प्रथम अवसर (फर्स्ट चांस) के रूप में शामिल हो रहे हैं। वहीं 8323 परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंट क्लियर करने का यह तीसरा और अंतिम मौका होगा। यदि विषयगत चयन पर नजर डाली जाए तो 2,79,227 छात्रों ने दो विषयों को चुनकर परीक्षा देने का विकल्प चुना है, जबकि 1,97,119 ने तीन विषय और 1,92,508 ने केवल एक विषय का चयन किया है।

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कब होगा सीबीएसई सेकेंड चांस एग्जाम

मालूम हो को कि सीबीएसई दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। परीक्षा 15 मई से शुरू होगी और 21 मई तक चलेगी। परीक्षा एक पाली में ही आयोजित होगी। परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होगी और 1:30 बजे तक चलेगी। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून में आएगा। परिणाम आने के बाद ही परीक्षार्थियों को पासिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा में वैसे परीक्षार्थी शामिल होंगे जो पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं और गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में से अधिकतम किन्हीं तीन विषयों में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं।

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परीक्षा कार्यक्रम

15 मई: गणित स्टैंडर्ड गणित बेसिक

16 मई: अंग्रेजी कम्यूनिकेटिव: अंग्रेजी (लैंग्वेज एंड लिट्रेचर)

18 मई: विज्ञान

19 मई: भाषा विषयों की परीक्षा

20 मई: पेंटिंग: संस्कृत: आईटी: एआई

21 मई: सामाजिक विज्ञान

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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