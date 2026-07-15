CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा रिजल्ट, कैसे चेक कर सकेंगे मार्कशीट?
CBSE 10th Second Board Result 2026 Date: सीबीएसई कक्षा 10वीं के सेकंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित होने वाले हैं। छात्र रोल नंबर और एडमिट कार्ड क्रेडेंशियल्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे।
CBSE 10th Second Board Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) द्वारा कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। इस साल पहली बार लागू की गई नई 'दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली' के तहत मई में इस परीक्षा का सफल आयोजन किया गया था। अब परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र बेसब्री से अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं ताकि कक्षा 11वीं में उनके दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो सके। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।
6.68 लाख से अधिक छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन
सीबीएसई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 6,68,854 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 5,25,655 छात्र ऐसे थे जो अपने पहले बोर्ड परीक्षा के अंकों में सुधार करना चाहते थे। वहीं, 85,285 छात्र कंपार्टमेंट के तहत इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था। छात्रों के पास इस नई नीति की वजह से एक ही शैक्षणिक सत्र में अपना स्कोर सुधारने का बेहतरीन मौका मिला है।
'Best-of-Two' नियम से छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा
इस परीक्षा की सबसे बड़ी और खास बात सीबीएसई की 'बेस्ट-ऑफ-टू' नीति है। इस नियम के तहत, यदि कोई छात्र अपने नंबर सुधारने के लिए दूसरी परीक्षा में बैठता है, तो उसके दोनों बोर्ड परीक्षाओं (पहली और दूसरी) में से जिस भी परीक्षा में अधिक अंक होंगे, उसे ही उसकी फाइनल मार्कशीट में शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सेकंड बोर्ड परीक्षा देने से छात्रों को अंकों के नुकसान का कोई डर नहीं रहता।
मार्कशीट डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "CBSE Class 10 Second Board Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने खुलने वाले नए पेज पर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर रख लें।
डिजिटल मार्कशीट भी होगी पूरी तरह मान्य
आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र अपना परिणाम DigiLocker (डिजीलॉकर) वेबसाइट या मोबाइल ऐप और UMANG प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देख सकते हैं। डिजीलॉकर पर उपलब्ध डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित मार्कशीट को पूरी तरह से वैलिड माना जाता है। जब तक स्कूलों की तरफ से छात्रों को उनकी ओरिजिनल हार्डकॉपी मार्कशीट नहीं मिल जाती, तब तक वे इस डिजिटल कॉपी का उपयोग अगली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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