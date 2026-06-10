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CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट, मार्कशीट ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 10 Second Board Result 2026: CBSE 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी होने वाला है। परीक्षा में शामिल हुए 6.68 लाख से अधिक छात्र अपने रोल नंबर से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट, मार्कशीट ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 10वीं के छात्रों की धड़कनें इस समय तेज हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पहली बार शुरू की गई 'टू-बोर्ड एग्जाम' (Two-Board Exam) नीति के तहत आयोजित की गई दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूत्रों और बोर्ड के पिछले नोटिस के अनुसार, सीबीएसई जून 2026 में किसी भी वक्त कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। नतीजा जारी होते ही छात्र बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना फाइनल स्कोरकार्ड देख सकेंगे।

करीब 6.68 लाख छात्रों ने आजमाया अपना भाग्य

सीबीएसई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस साल आयोजित हुई सेकंड बोर्ड परीक्षा चक्र के लिए देश भर से लगभग 6.68 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इन परीक्षाओं का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच देश के विभिन्न केंद्रों पर बेहद सख्त सुरक्षा और नियमों के साथ किया गया था। इस परीक्षा में मुख्य रूप से वे छात्र शामिल हुए थे जो अप्रैल में घोषित हुए मुख्य परीक्षा के अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे और अपने स्कोर में सुधार करना चाहते थे, या फिर जो कुछ विषयों में कंपार्टमेंट श्रेणी में आए थे।

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तनाव कम करने के लिए गेम-चेंजर साबित होगी यह नीति

सीबीएसई की इस नई दोहरी परीक्षा प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को अपने पुराने और नए दोनों अंकों में से बेस्ट स्कोर को अपने पास रखने की अनुमति होगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिणाम आने के बाद छात्रों को उनके सुधारे गए अंकों के साथ संशोधित मार्कशीट दी जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से छात्रों पर से एक बार की परीक्षा का मानसिक दबाव काफी हद तक कम हुआ है।

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कोई टॉपर लिस्ट नहीं होगी जारी

स्वस्थ शैक्षिक माहौल बनाए रखने और छात्रों के बीच किसी भी प्रकार की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सीबीएसई ने अपनी पुरानी नीति को बरकरार रखा है। इस परीक्षा के लिए भी कोई भी आधिकारिक टॉपर लिस्ट या मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं।

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स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:

स्टेप 1: परिणाम घोषित होने के बाद सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे 'CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज कर सबमिट करें।

स्टेप 4: आपका प्रोविजनल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें। छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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