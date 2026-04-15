CBSE Class 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप से कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड
CBSE 10th Result 2026, cbse.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) जल्द ही हाईस्कूल (कक्षा 10) बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई आज यानी 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर सकता है।
CBSE Class 10th Result 2026 Date, Time, Direct Link at cbseresults.nic.in, cbse.gov.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) जल्द ही हाईस्कूल (कक्षा 10) बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई आज यानी 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट घोषित होने पर cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। इसके अलावा विद्यार्थी डिजिलॉकर ( DigiLocker ) व उमंग ऐप ( UMANG App ) से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। लिंक एक्टिव होने के बाद स्टूडेंट्स Roll Number की मदद से अपनी ऑनलाइन मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। CBSE 10th Result 2026 Live Updates
कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट
- सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Secondary School Examination (Class X) Results 2026” लिंक (जल्द एक्टिव होगा) पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
- जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- इसे ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Umang ऐप पर भी देख सकते हैं CBSE 10वीं रिजल्ट
छात्र अपना रिजल्ट Umang ऐप पर भी देख सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड, iOS और Windows तीनों के साथ कम्पैटिबल है। इन स्टेप्स को फॉलो करके उमंग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 10वीं के नतीजे देख सकते हैं:
स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।
स्टेप 2: रजिस्टर करें और लॉग इन करें।
स्टेप 3: “CBSE” टाइप करें और “Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” विकल्प चुनें।
स्टेप 4: डिजिटल मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें।
डिजिलॉकर पर ऐसे चेक करें सीबीएसई 10वीं रिजल्ट
स्टेप-1: 'डिजिलॉकर' ऐप डाउनलोड करें या digiLocker.gov.in पर जाएं।
स्टेप-2: सीबीएसई एग्जामिनेशन पर जाएं।
स्टेप 3: रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर, कक्षा, स्कूल कोड और 6 अंकों का पिन (जैसा कि स्कूल द्वारा प्रदान किया गया हो) दर्ज करें।
स्टेप-4: सत्यापन के लिए अपने पंजीकृत नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
स्टेप-5: आपको स्क्रीन पर अपनी मार्कशीट दिख जाएगी।
25 लाख छात्रों को CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार
बतात चलें कि इस साल सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 25 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड जल्द ही परिणाम जारी करने की तैयारी में है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। छात्रों को बता दें कि रिजल्ट जारी होने के बाद दसवीं में दूसरे बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। 10वीं में दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं 15 मई के आसपास शुरू हो सकती हैं। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं और 11 मार्च 2026 तक चलीं। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थीं, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक था।
पिछले वर्षों में सीबीएसई 10वीं का पास प्रतिशत
साल- पास प्रतिशत
2025: 93.66%
2024 : 93.60%
2023 : 93.12%
सीबीएसीई 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए चाहिए ये डिटेल्स
सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी डिटेल्स दर्ज करनी होगी, जो इस प्रकार है-
रोल नंबर
स्कूल का नंबर
एडमिट कार्ड आईडी
जन्म तिथि
सीबीएसई 10वीं रीचेकिंग कब होगी?
सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद बोर्ड री-चेकिंग और री-वैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इच्छुक छात्र निर्धारित शुल्क देकर अपनी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स