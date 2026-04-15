CBSE 10th Result 2026 Live : cbse.gov.in और DigiLocker पर घोषित होने वाला है सीबीएसई 10वीं रिजल्ट, धड़कनें हुईं तेज

15 Apr 2026, 02:15:32 PM IST
CBSE Class 10th Result 2026 Live: कहां और कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट
CBSE Class 10th Result 2026 Live: वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in खोलें।
2. होमपेज पर आपको “CBSE Class 10 Result 2026” का एक सीधा लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल सही सही भरें।
4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका शानदार रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे ध्यान से देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
15 Apr 2026, 02:15:14 PM IST
CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कब, पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या कहता है
CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं परीक्षा इस साल दो बार होनी है। अगली परीक्षा मई में प्रस्तावित है। ऐसे में सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जल्द ही आएगा। पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें , नतीजे कब कब आए।
2025: 13 मई, 2025
2024: 13 मई, 2024
2023: 12 मई, 2023
2022: 22 जुलाई, 2022
2021: 3 अगस्त, 2021
15 Apr 2026, 02:14:42 PM IST
CBSE Class 10th Result 2026 Live: उमंग और डिजिलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट
CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker (डिजिलॉकर) ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट एक्टिव करना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
15 Apr 2026, 02:11:54 PM IST
CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें
CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट results.cbse.nic.in पर 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें
स्टेप 1- सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर Class X Results 2026 Announced लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अब स्टूडेंट रोल नंबर, स्कूल नंबर या एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4- ऐसा करे का साथ ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
स्टेप 5- अब सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
15 Apr 2026, 02:11:54 PM IST
CBSE Class 10th Results 2026 Live: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट डिजिलॉकर पर अपनी मार्कशीट ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
CBSE Class 10th Results 2026 Live: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट न केवल आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे, बल्कि 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे।
डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका
अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे समय में cbseservices.digilocker.gov.in पोर्टल छात्रों के लिए सबसे मददगार साबित होता है।
डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होती है और इसे आप भविष्य में स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए 'ओरिजिनल डॉक्यूमेंट' के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे काम करेगा '6-अंकों का सिक्योरिटी पिन'?
सीबीएसई ने छात्रों के डेटा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 'सिक्योरिटी पिन' सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को उनके छात्रों के लिए 6 अंकों का एक विशेष सिक्योरिटी पिन भेज दिया है। बिना इस पिन के आप डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले ही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर अपना यूनिक सिक्योरिटी पिन प्राप्त कर लें, ताकि रिजल्ट के दिन उन्हें देरी न हो।
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स (डिजिलॉकर पोर्टल)
आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:
सबसे पहले cbseservices.digilocker.gov.in पर जाएं।
2. अपने स्कूल द्वारा दिए गए 6 अंकों के पिन का उपयोग करके लॉग-इन करें।
3. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) भरें।
4. इसके बाद 'Get Documents' सेक्शन में जाकर अपनी क्लास 10वीं की मार्कशीट पर क्लिक करें।
5. आपका डिजिटल रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित सेव कर सकते हैं।
15 Apr 2026, 02:11:54 PM IST
CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं परिणाम 2026 चेक करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
CBSE 10th Result 2026 Live: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in के माध्यम से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल निम्नलिखित है-
रोल नंबर
स्कूल नंबर (स्कूल कोड)
एडमिट कार्ड आईडी
जन्म तिथि
सुरक्षा पिन (स्क्रीन पर कैप्चा कोडः
यदि किसी के पास APAAR ID नहीं है, तो उन्हें अपना अकाउंट बनाना होगा। हालांकि, सीबीएसई से लिंक APAAR ID वाले छात्रों को परिणाम प्रकाशित होने के बाद DigiLocker के 'जारी किए गए दस्तावेज' सेक्शन में अपनी मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी।