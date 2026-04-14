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CBSE 10th Result 2026 Live : सीबीएसई 10वीं रिजल्ट results.cbse.nic.in पर होगा जारी, यहां मिलेगी मार्कशीट

CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित होने की उम्मीद है। सीबीएसई 10वीं कक्षा की परीक्षाएं पहले ही संपन्न हो चुकी हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करीब करीब पूरा हो चुका है।

CBSE 10th Result 2026 Live : सीबीएसई 10वीं रिजल्ट results.cbse.nic.in पर होगा जारी, यहां मिलेगी मार्कशीट

CBSE Class 10th Result 2026 Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 14 Apr 2026 08:42 AM IST
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CBSE 10th Result 2026 Live Updates : सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 20 अप्रैल के बीच घोषित होने की उम्मीद है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट घोषित होने पर cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकेगा। इसके अलावा विद्यार्थी डिजिलॉकर ( DigiLocker ) व उमंग ऐप ( UMANG App ) से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। सीबीएसई 10वीं कक्षा की परीक्षाएं पहले ही संपन्न हो चुकी हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करीब करीब पूरा हो चुका है। जल्दी परिणाम जारी करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इस साल से 10वीं के लिए दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, जिसका दूसरा चरण मई में प्रस्तावित है। सीबीएसई बोर्ड के बागपत जिला समन्वयक प्रवेश कुमार ने बताया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा काफी समय पहले संपन्न हो गई है और उत्तर पुस्तिकाओं का भी मूल्यांकन हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है 15 से 20 अप्रैल के आस-पास में 10वीं का परीक्षा का परिणाम बोर्ड की ओर से घोषित किया जा सकता है। 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है।

14 Apr 2026, 08:42:16 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: कहां देखें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

CBSE Class 10th Result 2026 Live: कक्षा 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट जारी होने के बाद

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

DigiLocker

UMANG App

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14 Apr 2026, 08:38:36 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कब, पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या कहता है

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं परीक्षा इस साल दो बार होनी है। अगली परीक्षा मई में प्रस्तावित है। ऐसे में सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जल्द ही आएगा। पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें , नतीजे कब कब आए।

2025: 13 मई, 2025

2024: 13 मई, 2024 - कुल 93.66% रहा था रिजल्ट

2024: 13 मई, 2024 - सीबीएसई का ओवरऑल रिजल्ट पिछले वर्ष 93.66 फीसदी दर्ज किया गया था। पिछले साल दसवीं में 2385079 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें से 2371939 स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम में भाग लिया था।

2023: 12 मई, 2023

2022: 22 जुलाई, 2022

2021: 3 अगस्त, 2021

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14 Apr 2026, 08:27:56 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: कहां और कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

CBSE Class 10th Result 2026 Live: वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in खोलें।

2. होमपेज पर आपको “CBSE Class 10 Result 2026” का एक सीधा लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल सही सही भरें।

4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका शानदार रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे ध्यान से देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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14 Apr 2026, 08:27:44 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live:सीबीएसई रिलेटिव ग्रेंडिंग सिस्टम की मुख्य बातें

CBSE Class 10th Result 2026 Live: टाई (बराबर अंकों) को एडजस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के अनुपात में मामूली बदलाव किए जाएंगे।

टाई होने की स्थिति में, जिन सभी छात्रों को एक जैसा स्कोर मिला है, उन्हें एक ही ग्रेड दिया जाएगा। अगर किसी स्कोर पॉइंट पर छात्रों की संख्या को दो हिस्सों में बांटने की जरूरत पड़ती है, तो छोटा हिस्सा बड़े हिस्से के साथ जाएगा।

ग्रेडिंग का तरीका उन विषयों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 500 से ज्यादा है।

जिन विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट्स की कुल संख्या 500 से कम है, ग्रेडिंग का तरीका अन्य मिलते-जुलते विषयों में ग्रेडिंग के पैटर्न पर अपनाया जाएगा।

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14 Apr 2026, 08:13:25 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: टॉपर लिस्ट जारी होगी या नहीं

CBSE Class 10th Result 2026 Live: CBSE पिछले कुछ वर्षों से आधिकारिक टॉपर लिस्ट जारी नहीं कर रहा है। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम करना है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर स्कूल टॉपर की जानकारी सामने आ सकती है।

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14 Apr 2026, 08:00:06 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: कैसे तय होते हैं सीबीएसई 10वीं के ग्रेड

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं ग्रेड देने के लिए 'रिलेटिव ग्रेडिंग' सिस्टम अपनाता है। सीबीएसई का मानना है कि यह 'एब्सोल्यूट ग्रेडिंग' के मुकाबले ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है। 'एब्सोल्यूट ग्रेडिंग' में ग्रेड पहले से तय कट-ऑफ लेवल के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे 91 से 100 नंबर पाने वालों को AI, 81 से 90 नंबर पाने वालों को A2, 71 से 80 नंबर लाने पर B1 आदि दिया जाता है।

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14 Apr 2026, 07:31:35 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: डिजिलॉकर (DigiLocker) से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं

CBSE Class 10th Result 2026 Live: आजकल डिजिटल इंडिया के दौर में आपको अपनी हार्ड कॉपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी असली डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं:

1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें।

2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं।

4. वहां आपको 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' का विकल्प चुनना होगा।

5. इसके बाद 'Class 10 Marksheet 2026' पर क्लिक करें।

6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें।

7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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14 Apr 2026, 07:29:30 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई ने किया साफ, 10वीं में दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद मिलेगा पासिंग सर्टिफकेट

CBSE Class 10th Result 2026 Live: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र (पासिंग सर्टिफिकेट) पहली बोर्ड परीक्षा के बाद नहीं मिलेगा। दूसरी बोर्ड परीक्षा की समाप्ति के बाद यह विद्यार्थियों को उनके डिजिलॉकर अकाउंट में भेजा जाएगा। बोर्ड की नई व्यवस्था के अनुसार दसवीं की पहली परीक्षा के परिणाम के बाद केवल मार्कशीट जारी की जाएगी। यह सीधे विद्यार्थियों के डिजिलॉकर अकाउंट पर भेजी जाएगी। मार्कशीट के आधार पर छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालयों में 11वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है, तो इसी मार्क शीट के आधार पर संबंधित स्कूल द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी स्कूल प्रवेश देने से मना नहीं कर सकेगा।

दूसरी बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद ही विद्यार्थियों को पासिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद छात्रों को इसे अपने संबंधित स्कूल में जमा करना होगा। बोर्ड के अनुसार यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और उनका प्रवेश सुचारू रूप से हो सके।

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14 Apr 2026, 07:13:42 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: कहां और कैसे चेक करें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

CBSE Class 10th Result 2026 Live: वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in खोलें।

2. होमपेज पर आपको “CBSE Class 10 Result 2026” का एक सीधा लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड आईडी बिल्कुल सही सही भरें।

4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका शानदार रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे ध्यान से देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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14 Apr 2026, 07:13:42 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट कब, पिछले 5 सालों का ट्रेंड क्या कहता है

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई 10वीं परीक्षा इस साल दो बार होनी है। अगली परीक्षा मई में प्रस्तावित है। ऐसे में सीबीएसई 10वीं रिजल्ट जल्द ही आएगा। पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें , नतीजे कब कब आए।

2025: 13 मई, 2025

2024: 13 मई, 2024

2023: 12 मई, 2023

2022: 22 जुलाई, 2022

2021: 3 अगस्त, 2021

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14 Apr 2026, 07:13:42 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: उमंग और डिजिलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट

CBSE Class 10th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker (डिजिलॉकर) ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट एक्टिव करना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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14 Apr 2026, 07:13:42 AM IST

CBSE Class 10th Result 2026 Live: पहले सीबीएसई 10वीं रिजल्ट आने के आसार

CBSE Class 10th Result 2026 Live: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 10वीं के नतीजों की घोषणा करने वाला है। देशभर के करीब 35 लाख से अधिक छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर स्कोरकार्ड अपलोड करेगा। ताजा अपडेट्स के अनुसार, कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। रिजल्ट की सटीक तारीख जल्द आएगी।

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