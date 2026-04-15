CBSE 10th Result 2026: क्या APAAR ID के बिना नहीं देख पाएंगे सीबीएसई 10वीं रिजल्ट? अभी बना लें अकाउंट
APAAR ID CBSE Class 10th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे जल्द आने ही वाले हैं। क्या बिना 'अपार आईडी' (APAAR ID) के छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे? यहां जानें।
CBSE 10th Result 2026 APAAR ID : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे जल्द आने ही वाले हैं। इसी बीच छात्रों और अभिभावकों के बीच एक नई चर्चा छिड़ गई है— 'अपार आईडी' (APAAR ID)। क्या बिना इस आईडी के छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे? क्या मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए यह अनिवार्य है? इन सवालों ने सोशल मीडिया से लेकर स्कूलों तक हलचल मचा दी है। CBSE 10th Result 2026 Live Updates
हाल ही में आई रिपोर्ट्स के आधार पर, बोर्ड ने इस डिजिटल आईडी को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आइए जानते हैं कि आखिर यह 'APAAR ID' क्या है और सीबीएसई रिजल्ट 2026 में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा आप रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर सिर्फ एक क्लिक में आसानी से चेक कर सकेंगे। आसानी से रिजल्ट पाने के लिए अभी अपना रजिस्ट्रेशन CBSE 10th Result 2026 Link पर क्लिक कर करें।
क्या है 'APAAR ID' और 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी'?
भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत 'अपार' (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी की शुरुआत की है। इसे 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' भी कहा जाता है। यह छात्रों के लिए एक डिजिटल आधार कार्ड की तरह है, जिसमें उनकी शिक्षा, खेलकूद और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा एक ही जगह जमा रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
क्या रिजल्ट चेक करने के लिए APAAR ID अनिवार्य है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिजल्ट के दिन छात्रों को इस आईडी की जरूरत पड़ेगी? सीबीएसई के आधिकारिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल रिजल्ट चेक करने के लिए APAAR ID अनिवार्य नहीं है। छात्र अपना परिणाम देखने के लिए अभी भी पुराने और भरोसेमंद तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
छात्र अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर, स्कूल कोड और जन्म तिथि के जरिए वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in से रिजल्ट देख सकते हैं। छात्र अपने आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए डिजिलॉकर (DigiLocker) सेअपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
रिजल्ट के बाद क्यों पड़ेगी इसकी जरूरत?
भले ही रिजल्ट चेक करने के लिए यह अनिवार्य न हो, लेकिन भविष्य के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बोर्ड का लक्ष्य है कि सभी छात्रों का डेटा 'डिजीटल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) में लिंक हो जाए।
जब छात्र 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन लेंगे या बाद में कॉलेज जाएंगे, तब यह आईडी उनके सभी सर्टिफिकेट्स को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। भविष्य में स्कॉलरशिप और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय इसकी मांग बढ़ सकती है।
कैसे चेक करें अपना सीबीएसई 10वीं का स्कोरकार्ड?
रिजल्ट जारी होते ही छात्र इन वेबसाइटों पर अपनी नजर बनाए रखें:
cbseresults.nic.in
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपसे आपकी बुनियादी जानकारी पूछी जाएगी और आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। सीबीएसई इस साल भी छात्रों को 6-अंकों का 'सिक्योरिटी पिन' दे रहा है, जिसे स्कूल से प्राप्त करना होगा ताकि डिजिलॉकर पर मार्कशीट सुरक्षित तरीके से डाउनलोड की जा सके।
घबराएं नहीं, तैयारी पूरी रखें
अभिभावकों और छात्रों को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनके पास 'APAAR ID' नहीं है। आपका रिजल्ट केवल आपके रोल नंबर और मेहनत पर निर्भर है। बोर्ड का यह डिजिटल कदम भविष्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए है, न कि वर्तमान रिजल्ट में कोई बाधा डालने के लिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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