CBSE Class 10th Results 2026: सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, डिजिलॉकर पर अपनी मार्कशीट ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
CBSE Digilocker Class 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं का परिणाम अब किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच नतीजें घोषित होने की उम्मीद है।
Digilocker CBSE Class 10th Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा दे चुके लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। देश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाओं में से एक, सीबीएसई 10वीं का परिणाम अब किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच नतीजें घोषित होने की उम्मीद है।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट न केवल आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे, बल्कि 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे।
डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका
अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे समय में cbseservices.digilocker.gov.in पोर्टल छात्रों के लिए सबसे मददगार साबित होता है।
डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होती है और इसे आप भविष्य में स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए 'ओरिजिनल डॉक्यूमेंट' के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैसे काम करेगा '6-अंकों का सिक्योरिटी पिन'?
सीबीएसई ने छात्रों के डेटा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 'सिक्योरिटी पिन' सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को उनके छात्रों के लिए 6 अंकों का एक विशेष सिक्योरिटी पिन भेज दिया है। बिना इस पिन के आप डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले ही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर अपना यूनिक सिक्योरिटी पिन प्राप्त कर लें, ताकि रिजल्ट के दिन उन्हें देरी न हो।
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स (डिजिलॉकर पोर्टल)
आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:
- सबसे पहले cbseservices.digilocker.gov.in पर जाएं।
2. अपने स्कूल द्वारा दिए गए 6 अंकों के पिन का उपयोग करके लॉग-इन करें।
3. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) भरें।
4. इसके बाद 'Get Documents' सेक्शन में जाकर अपनी क्लास 10वीं की मार्कशीट पर क्लिक करें।
5. आपका डिजिटल रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित सेव कर सकते हैं।
इस साल की परीक्षा की डिटेल्स
सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं फरवरी और मार्च के महीने में देशभर के हजारों केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इस साल लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है। बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को बहुत पहले ही पूरा कर लिया था और अब केवल डेटा वेरिफिकेशन और पोर्टल अपलोडिंग का काम अंतिम चरण में है।
छात्रों के लिए जरूरी संदेश
रिजल्ट का समय तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक पड़ाव है। सीबीएसई ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों पर अंकों का दबाव न बनाएं। 15 से 20 अप्रैल के बीच आने वाला यह परिणाम आपके कौशल और मेहनत का प्रमाण होगा, लेकिन इसके बाद करियर के कई नए रास्ते खुलेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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