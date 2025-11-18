Hindustan Hindi News
CBSE : सीबीएसई 10वीं में गणित के साथ विज्ञान में भी बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल पर बोर्ड की परीक्षा, कब लागू होगा नया नियम

संक्षेप: CBSE 10th Exam : सीबीएसई 10वीं में गणित के साथ अब विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा भी बेसिक और एडवांस्ड (स्टैंडर्ड) स्तर पर होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में इसे 2028 से लागू किया जाएगा।

Tue, 18 Nov 2025 06:12 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने दिशा में पहल की है। गणित के साथ अब विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा भी बेसिक और एडवांस्ड (स्टैंडर्ड) स्तर पर होगी। यह व्यवस्था नए सत्र से (2026-27) से नौवीं कक्षा के लिए लागू होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में इसे 2028 से लागू किया जाएगा। वर्तमान में 10वीं की गणित विषय में बेसिक और स्टैंडर्ड की परीक्षाएं होती हैं। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है। 12वीं में दोनों ही विषयों में ऐसा नहीं होता है।

इस नए प्रारूप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी एप्टीट्यूड (रुचि क्षमता) के आधार पर सही विषय चुनने में मदद करना है। बेसिक स्तर उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च कक्षाओं में गणित या विज्ञान को मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ना चाहते।

इस स्तर का फोकस विषय की मूलभूत अवधारणाओं और दैनिक जीवन में उनके व्यावहारिक उपयोग पर होगा, ताकि हर छात्र में एक आधारभूत समझ विकसित हो सके।

बेसिक स्तर की परीक्षा में सभी छात्रों का शामिल होना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर एडवांस्ड स्तर उन विद्यार्थियों के लिए होगा, जो भविष्य में इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और कॅरियर बनाना चाहते हैं। इस स्तर का पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत और जटिल होगा।

क्या है गणित और विज्ञान में बेसिक और एडवांस्ड

बेसिक स्तर उन छात्रों के लिए है, जो उच्च कक्षाओं में गणित या विज्ञान विषय नहीं लेना चाहते। इसका लक्ष्य विषय की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना है और रोजमर्रा के जीवन में उनके व्यावहारिक उपयोग पर जोर देना है। दूसरी ओर एडवांस्ड स्तर उन छात्रों के लिए है, जो इन विषयों में इंजीनियरिंग या अन्य वैज्ञानिक स्ट्रीम्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसके पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत और कठिन होते हैं।

सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि विद्यार्थी खुद को परख सकेंगे, आगे गणित और विज्ञान लेकर पढ़ना है या नहीं बोर्ड की ओर से तैयारी की जा रही है। जो किताबें भी नौवीं के लिए आएंगी वह दोनों स्तरों के लिए होंगी। बच्चे दोनों परीक्षा देकर समझ सकेंगे कि आगे वह संबंधित विषय को लेकर पढ़ सकते हैं या नहीं।

