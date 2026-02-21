CBSE 10th English Exam Analysis : सीबीएसई 10वीं इंग्लिश का पेपर देख खिले चेहरे, सेक्शन C ने किया परेशान, क्या बोले छात्र
CBSE 10th English Exam Analysis : सीबीएसई बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर शनिवार को आयोजित हुआ जिसे देख स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर देख काफी विद्यार्थी घबरा गए थे किन इंग्लिश के पेपर ने उन्हें राहत दी।
एक्सपर्ट्स ने बताया कि क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड और अच्छे से सेट किया गया था। स्टूडेंट्स ने बताया कि यह सिलेबस के हिसाब से था, जिससे उन्हें दिए गए टाइम में एग्जाम खत्म करने में मदद मिली। लांसर्स आर्मी स्कूल्स, गुजरात की विनीता माहेश्वरी ने कहा, "ज़्यादातर सवाल सीधे तय सिलेबस पर आधारित थे, जिससे स्टूडेंट्स के लिए इसे आराम से हल करना आसान हो गया।"
NCERT से पूछे गए थे प्रश्न और पैसेज सिंपल थे
खजूरी खास, दिल्ली में एग्जाम देने वाले गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तुखमीरपुर, स्कूल नंबर 2 के स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर पहले के बोर्ड एग्जाम के मुकाबले सीधा और कम स्ट्रेस वाला था। रिजवान ने कहा, “पेपर आसान था; हम इसे मॉडरेट या हार्ड नहीं कहेंगे। यह मैथ्स के पेपर से बेहतर था। इशरार ने कहा कि सवाल सीधे NCERT से पूछे गए थे और पैसेज सिंपल थे। हम उन्हें आसानी से समझ सके और बिना कन्फ्यूजन के जवाब दे सके।' ईशान ने आगे कहा कि ज्यादातर सेक्शन को हल करना आसान था लेकिन उन्होंने एक छोटी सी चुनौती बताई। पेपर ओवरऑल आसान था और ज्यादातर सेक्शन सीधे थे। हालांकि, मुझे ग्रामर सेक्शन में कुछ सवाल थोड़े मुश्किल लगे, खासकर रिपोर्टेड स्पीच वाले।' सेंटर के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि वे समय पर पेपर पूरा कर पाए और उनके पास रिवीजन के लिए कुछ मिनट बचे थे।
मिले-जुले रिएक्शन
सर्वोदय कन्या विद्यालय, श्री राम कॉलोनी में, जहां जीजीएसएसएस सोनिया विहार के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, कुल मिलाकर रिस्पॉन्स पॉजिटिव था, हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को एक सेक्शन थोड़ा मुश्किल लगा। रिद्धि ने कहा, “कुल मिलाकर पेपर मैनेज करने लायक था, लेकिन मुझे सेक्शन सी दूसरे सेक्शन के मुकाबले थोड़ा मुश्किल लगा।” हालांकि, उनकी क्लासमेट कविता और बबीता ने पेपर को स्कोरिंग बताया। कविता ने कहा, “पेपर आसान था और ऐसा लगा कि यह स्कोरिंग पेपर है।” बबीता ने आगे कहा, “कुल मिलाकर यह एक आसान पेपर था, और ज्यादातर सवाल सीधे थे।” सेंटर के स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि पढ़ने के पैसेज साफ थे जिससे उन्हें टाइम अच्छे से मैनेज करने में मदद मिली।
टीचर्स ने पेपर को स्टूडेंट-फ्रेंडली और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड बताया
सभी स्कूलों के टीचर्स इस बात पर सहमत नजर आए कि कुल मिलाकर डिफिकल्टी लेवल आसान से लेकर मीडियम तक था। जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल (JIRS) की महिमा डुडेजा ने कहा कि पेपर साफ और अच्छे से बना हुआ था, ज्यादातर सवाल कॉम्पिटेंसी पर आधारित थे और इंटरप्रिटेशन, तुलना और लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स फिगरेटिव और मेटाफोरिकल मतलब समझ सकते थे, उन्हें साफ फायदा हुआ।
सेक्शन-वाइज एनालिसिस
जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल (JIRS), बेंगलुरु, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (इंग्लिश) महिमा डुडेजा ने कहा कि कुल मिलाकर पेपर अच्छा व सिलेबस के हिसाब से और स्टूडेंट-फ्रेंडली था, जिसमें कॉम्पिटेंसी और कॉम्प्रिहेंशन पर साफ फोकस था।
सेक्शन A (रीडिंग):
फैक्टुअल पैसेज में एक एसर्शन-रीजन सवाल था, जबकि डिस्कर्सिव पैसेज में ज्यादातर सीधे, डायरेक्ट सवाल थे। कुल मिलाकर, यह सेक्शन आसान था, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत मुश्किल इंटरप्रिटेशन के बजाय ध्यान से पढ़ने पर निर्भर था।
सेक्शन B (ग्रामर और राइटिंग):
ग्रामर कंपोनेंट तीनों सेट में काफी हद तक एक जैसा था, सेट 2 में सिर्फ एक सवाल अलग था। हालांकि, रिपोर्टेड स्पीच सवाल में पंक्चुएशन की गलती थी: इसे एक क्वेश्चनेटिव सेंटेंस के तौर पर फ्रेम किया गया था लेकिन फुल स्टॉप के साथ खत्म हुआ, जिससे ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं।
राइटिंग सेक्शन में, सभी सेट में एडिटर को लेटर पर जोर दिया गया। एनालिटिकल पैराग्राफ डेटा पर आधारित होने के बजाय पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा फैक्ट-बेस्ड था; फिर भी, तैयार स्टूडेंट्स के लिए इसे समझना और अटेम्प्ट करना आसान रहा।
सेक्शन C (लिटरेचर):
तीनों सेट में छोटे जवाब वाले सवाल अलग-अलग थे, जबकि लंबे जवाब वाले सवाल एक जैसे थे। लिटरेचर के सवाल कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस थे और उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान थे जिन्हें थीम और मैसेज की अच्छी समझ थी, खासकर वे जो टेक्स्ट के अंदर फिगरेटिव और मेटाफोरिकल मतलब निकाल सकते थे।
शालीमार बाग के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. अलका कपूर ने कहा कि इंग्लिश कम्युनिकेटिव पेपर काफी आसान था, जबकि लिटरेचर सेक्शन में मुश्किल डिटेल्स के बजाय एनसीईआरटी टेक्स्ट और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस था।
इंग्लिश कम्युनिकेटिव पेपर बैलेंस्ड
उन्होंने कहा, 'इंग्लिश कम्युनिकेटिव पेपर बैलेंस्ड था और स्टूडेंट्स के लिए हैंडल करने में काफी आसान था। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे दिए गए समय में आराम से पूरा कर पाए। सवाल साफ और सीधे थे, जो मुख्य रूप से यह देखते थे कि स्टूडेंट्स ने जो मटीरियल पढ़ा है, उसे कितनी अच्छी तरह समझा है। अनसीन पैसेज थोड़ा मुश्किल था, लेकिन स्टूडेंट्स इसे समझ पाए और बिना ज़्यादा परेशानी के जवाब देने की कोशिश कर पाए।" उन्होंने आगे कहा, "लिटरेचर सेक्शन NCERT पर आधारित था और इसमें मुश्किल डिटेल्स के बजाय टेक्स्ट को समझने पर फोकस किया गया था। जो स्टूडेंट्स थीम, मैसेज और गहरे मतलब - खासकर फिगरेटिव और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन - के बारे में क्लियर थे, उन्हें यह सेक्शन खास तौर पर मैनेज करने लायक लगा।"
पॉजिटिव रिस्पॉन्स
गुरुग्राम के सत्या स्कूल में इंग्लिश टीचर शिल्पा सूता ने कहा कि पेपर बैलेंस्ड था और उम्मीदों के मुताबिक था। सूता ने कहा, "सीबीएसई 10वीं इंग्लिश एग्जाम में स्टूडेंट्स से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उन्हें पेपर आसान, बैलेंस्ड और उम्मीदों के मुताबिक लगा। अनसीन पैसेज सीधे और आसानी से समझ में आने वाले थे, जिससे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ सवाल हल कर सके।" उन्होंने आगे कहा, "लिटरेचर सेक्शन खास तौर पर स्कोरिंग साबित हुआ, क्योंकि ज्यादातर सवालों पर क्लासरूम में पहले ही अच्छे से चर्चा हो चुकी थी या प्री-बोर्ड एग्जाम के दौरान उनका असेसमेंट हो चुका था। इस जान-पहचान से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें अपना टाइम अच्छे से मैनेज करने में मदद मिली। पेपर के तीनों सेट स्ट्रक्चर और डिफिकल्टी लेवल में एक जैसे थे, जिससे फेयरनेस बनी रही। यहां तक कि छह-मार्क वाले कंट्रास्ट-बेस्ड सवाल को भी कॉन्फिडेंस से हैंडल किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स एनालिटिकल कंपेरिजन के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। कुल मिलाकर, पेपर को स्टूडेंट-फ्रेंडली और भरोसा दिलाने वाला बताया गया।"
