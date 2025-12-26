CBSE 10th Board Exam 2026: अब साल में दो बार बोर्ड परीक्षा, दूसरी परीक्षा में पास होने पर ही पक्का होगा 11वीं का दाखिला

संक्षेप: CBSE 10th Board Exam 2026: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

CBSE 10th Board Exam 2026: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा लागू की जा रही नई व्यवस्था के तहत यदि कोई विद्यार्थी मुख्य बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे कक्षा 11वीं में औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा सकेगा। हालांकि ऐसे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि दूसरी परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में प्रवेश अंतिम रूप से सुनिश्चित माना जाएगा। पहली बार साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने को लेकर विद्यार्थियों के मन में चल रहीं पास-फेल की शंकाएं को दूर करते हुए बोर्ड ने इसे स्पष्ट किया है।

दाखिला लेने से नहीं मना कर सकेंगे स्कूल : कई विद्यार्थी दसवीं तक एक स्कूल में पढ़ने के बाद 11वीं में दूसरे स्कूल में नामांकन लेते हैं। ऐसे में पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का दाखिला लेने से स्कूल मना नहीं कर सकेंगे। नामांकन के बाद बोर्ड की दूसरी परीक्षा के परिणाम में भी यदि संबंधित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो उसका 11वीं का दाखिला रद्द किया जाएगा।

बोर्ड के अनुसार यह व्यवस्था एनईपी 2020 के तहत छात्रों को तनावमुक्त शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव न हो इसे लेकर यह व्यवस्था की गई है। बता दें कि इस वर्ष सीबीएसई दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बिहार से 1.70 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

शिक्षकों का मानना है कि यह कदम शैक्षणिक सत्र के समय की हानि को रोकने और विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहारा देने में सहायक साबित होगा।