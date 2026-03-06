Hindustan Hindi News
CBSE 10th 12th Exam : सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए छात्र-छात्राओं को मिलेंगे 3 मौके, कब मिलेंगे चांस

Mar 06, 2026 08:26 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
सीबीएसई की कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कंपार्ट लगता है, तो उसे उस विषय को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम तीन अवसर दिए जाएंगे।

CBSE 10th 12th Exam : सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए छात्र-छात्राओं को मिलेंगे 3 मौके, कब मिलेंगे चांस

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में कंपार्ट लगता है, तो उसे उस विषय को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम तीन अवसर दिए जाएंगे। यदि विद्यार्थी इन तीनों अवसरों में भी संबंधित विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे पुनः उसी कक्षा में अध्ययन करना होगा। इसके लिए उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में फॉर्म भरना पड़ेगा और सभी विषयों की परीक्षाएं देनी होंगी।

10वीं के परीक्षार्थी को पहला मौका दूसरी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा

मालूम हो कि सीबीएसई इस साल से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। ऐसे में जिन परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में किसी विषय में कंपार्ट लगता है, तो उन्हें पहला अवसर मई में आयोजित होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। दूसरा अवसर जुलाई में आयोजित परीक्षा में और तीसरा अगले साल की मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई जुलाई में कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा। किसी विषय में कंपार्टमेंट आने की स्थिति में विद्यार्थी को इस परीक्षा में शामिल होने का पहला अवसर मिलेगा। यदि कोई छात्र इस परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाता है, तो उसे दूसरा अवसर अगले वर्ष की मुख्य बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा।

तीसरा और अंतिम अवसर अगले वर्ष जुलाई में आयोजित होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा में मिलेगा। सीबीएसई की ओर से चलाई जा रही टेली-काउंसिलिंग सेवा में विद्यार्थियों और अभिभावकों के सवालों का सिलसिला जारी है। पिछले 15 दिनों में 150 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे अधिक पूछताछ कंपार्टमेंट परीक्षा, औपबंधिक नामांकन और दूसरी बोर्ड परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए की जा रही है। इनमें वैसे विद्यार्थी के भी सवाल आ रहे, जिन्होंने किसी विषय की परीक्षा दी है लेकिन संबंधित विषय की परीक्षा सही नहीं गई है।

10वीं में किसी विषय में फेल होने पर मिलेगा औपबंधिक दाखिला

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो विद्यार्थी पहली बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें कक्षा 11वीं में स्कूलों में औपबंधिक प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बोर्ड परीक्षा में इन विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

CBSE Cbse Exam
