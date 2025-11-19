Hindustan Hindi News
CBSE 10th 12th Exam 2026: cbse Class 10 and 12 subject-wise theory and practical marks distribution released
CBSE : सीबीएसई 10वीं 12वीं का विषयवार थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन व नियम जारी

CBSE : सीबीएसई 10वीं 12वीं का विषयवार थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन व नियम जारी

संक्षेप: CBSE 10th 12th Exam 2026: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी

Wed, 19 Nov 2025 12:19 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CBSE 10th 12th Exam 2026: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। बोर्ड की ओर से भेजी गई जानकारी में बताया गया है कि किस विषय में प्रैक्टिकल होगा, किसमें प्रोजेक्ट व उनके अंकों के विषय में भी जानकारी दी गई है। सीबीएसई ने बताया कि स्कूलों से मार्क्स अपलोड करते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं, जिससे बाद में छात्रों को परेशानी होती है। ऐसे में बोर्ड ने विस्तार से जानकारी दी है, जिससे कि स्कूलों से किसी प्रकार की गलती न हो।

सीबीएसई बोर्ड ने सभी स्कूलों को विषयवार सूची भी उपलब्ध कराई है, ताकि अंकों को अपलोड करने में होने वाली गलतियों से बचा जा सके। इस सूची में विषयवार अंकों के बंटवारे को लेकर जानकारी दी गई है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल कभी-कभी प्रायोगिक, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने में चूक कर जाते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल सूची को ध्यान से पढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि बाद में अंक सुधार के लिए कोई अनुरोध न करना पड़े। जारी सूची में प्रत्येक विषय का कोड, नाम, सिद्धांत परीक्षा के अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के अधिकतम अंक शामिल हैं।

मूल्यांकन के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त होंगे

यह भी बताया गया है कि किस विषय में प्रायोगिक, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त होंगे और किस विषय के लिए प्रायोगिक उत्तर-पुस्तिका बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विषय के कुल अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया है कि सभी स्कूल निर्धारित समय अवधि मे परीक्षाएं पूरी करा लेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
