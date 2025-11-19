CBSE : सीबीएसई 10वीं 12वीं का विषयवार थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन व नियम जारी

संक्षेप: CBSE 10th 12th Exam 2026: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी

CBSE 10th 12th Exam 2026: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। बोर्ड की ओर से भेजी गई जानकारी में बताया गया है कि किस विषय में प्रैक्टिकल होगा, किसमें प्रोजेक्ट व उनके अंकों के विषय में भी जानकारी दी गई है। सीबीएसई ने बताया कि स्कूलों से मार्क्स अपलोड करते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं, जिससे बाद में छात्रों को परेशानी होती है। ऐसे में बोर्ड ने विस्तार से जानकारी दी है, जिससे कि स्कूलों से किसी प्रकार की गलती न हो।

सीबीएसई बोर्ड ने सभी स्कूलों को विषयवार सूची भी उपलब्ध कराई है, ताकि अंकों को अपलोड करने में होने वाली गलतियों से बचा जा सके। इस सूची में विषयवार अंकों के बंटवारे को लेकर जानकारी दी गई है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल कभी-कभी प्रायोगिक, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने में चूक कर जाते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल सूची को ध्यान से पढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि बाद में अंक सुधार के लिए कोई अनुरोध न करना पड़े। जारी सूची में प्रत्येक विषय का कोड, नाम, सिद्धांत परीक्षा के अधिकतम अंक, प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के अधिकतम अंक शामिल हैं।