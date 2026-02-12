Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE 1 Crore Class 12 Answer Sheets to be Checked Onscreen, 7-Stage Digital Marking System for Board Exams
CBSE Board Exam 2026: CBSE 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी चेक, 7 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

CBSE Board Exam 2026: CBSE 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी चेक, 7 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

संक्षेप:

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं की लगभग 1 करोड़ आंसर-शीट की चेकिंग अब पेन-पेपर के बजाय ‘ऑनस्क्रीन’ के जरिए की जाएगी।

Feb 12, 2026 04:05 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन (इवैल्यूएशन) की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं की लगभग 1 करोड़ आंसर-शीट की चेकिंग अब पेन-पेपर के बजाय ‘ऑनस्क्रीन’ के जरिए की जाएगी।

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय गलतियों को शून्य करना और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। बोर्ड के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया 7 महत्वपूर्ण चरणों में संपन्न होगी, जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता और गोपनीयता दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।

क्या है ऑनस्क्रीन मूल्यांकन और क्यों लिया गया यह फैसला?

अब तक शिक्षक कॉपियों को फिजिकल रूप से चेक करते थे और अंकों को मैन्युअल रूप से जोड़ते थे। इस पुरानी तरीके में अक्सर अंकों की गणना (टोटलिंग) में गलती होने या किसी प्रश्न के छूट जाने की संभावना बनी रहती थी।

ऑनस्क्रीन इवैल्यूएशन सिस्टम के तहत, सभी 1 करोड़ आंसर-शीट कॉपी को पहले हाई-स्पीड स्कैनर्स के जरिए डिजिटल प्रारूप में बदला जाएगा। इसके बाद, शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर इन कॉपियों को देखेंगे और सॉफ्टवेयर की मदद से अंक देंगे। यह सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से अंकों को जोड़ देगा, जिससे मार्क्स टोटलिंग की गलतियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।

7 चरणों में पूरी होगी चेकिंग प्रक्रिया

CBSE ने इस मुश्किल कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए 7 चरणों का एक खाका तैयार किया है:

कॉपियों का संग्रहण (कलेक्शन): सभी परीक्षा केंद्रों से आंसर-शीट कॉपी क्षेत्रीय केंद्रों पर एकत्र की जाएंगी।

डिजिटलीकरण (स्कैनिंग): प्रत्येक कॉपी को स्कैन करके एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया जाएगा।

कोडिंग (मास्किंग): छात्र की पहचान गुप्त रखने के लिए बारकोड का उपयोग किया जाएगा, ताकि शिक्षक को यह पता न चले कि वह किसकी कॉपी जांच रहा है।

मूल्यांकनकर्ता का आवंटन: सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से संबंधित विषय के अनुभवी शिक्षकों को कॉपियां आवंटित करेगा।

डिजिटल मार्किंग: शिक्षक स्क्रीन पर उत्तरों को पढ़ेंगे और आवंटित अंकों को सॉफ्टवेयर में दर्ज करेंगे।

क्वालिटी चेक: वरिष्ठ शिक्षक रैंडम तरीके से जांची गई कॉपियों की दोबारा समीक्षा करेंगे।

अंतिम डेटा प्रोसेसिंग: सभी अंक सीधे बोर्ड के मुख्य सर्वर पर सिंक हो जाएंगे, जिससे रिजल्ट बनाने में समय की बचत होगी।

ये भी पढ़ें:CBSE ग्रुप A, B और C परीक्षा आंसर की जारी, 14 फरवरी तक दर्ज करें आपत्ति
ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी का CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी
ये भी पढ़ें:सीबीएसई 10वीं 12वीं एमडिट कार्ड parikshasangam.cbse.gov.in पर जारी

छात्रों और शिक्षकों को क्या होगा लाभ?

गलती की गुंजाइश खत्म: सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित करेगा कि हर प्रश्न की जांच हुई है। यदि कोई पन्ना छूट जाता है, तो सिस्टम शिक्षक को चेतावनी देगा।

तेजी से परिणाम: कॉपियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में लगने वाला समय बचेगा, जिससे परिणाम समय से पहले जारी किए जा सकेंगे।

री-चेकिंग में कमी: मार्क्स टोटलिंग सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी, इसलिए 'टोटलिंग' में गड़बड़ी की शिकायतों में भारी कमी आने की उम्मीद है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CBSE Cbse Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;