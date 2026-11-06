CAT Admit Card 2026: आज जारी होगा कैट का एडमिट कार्ड, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, 29 नंवबर को है परीक्षा

CAT Admit Card 2026: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर की ओर से कैट 2026 का एडमिट कार्ड आज यानी 6 नवंबर को जारी करेगा। यह एडमिट कार्ड पहले 4 नवंबर को ही जारी होने वाला था, लेकिन आईआईएम ने इसकी तारीख बढ़ा दी थी।

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी और अहम खबर है। दरअसल, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर की ओर से कैट 2026 का एडमिट कार्ड आज यानी 6 नवंबर को जारी करेगा। यह एडमिट कार्ड पहले 4 नवंबर को ही जारी होने वाला था, लेकिन आईआईएम ने इसकी तारीख बढ़ा दी थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने कैट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया है वो उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा डेट में कोई बदलाव नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। बता दें कि संस्थान ने केवल एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि में बदलाव किया था। परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में कैट 2026 परीक्षा का आयोजन निर्धारित 29 नवंबर को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा तीन शिफ्ट में होगी।

शिफ्ट के अनुसार परीक्षा का समय इस प्रकार है-

पहली शिफ्ट: सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक।

तीसरी शिफ्ट: शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक।

उम्मीदवारों को कौन-सी शिफ्ट आवंटित की गई है और परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंचना है, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड पर दी जाएगी।

CAT 2026 का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2. होमपेज पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. लॉगिन डिटेल्स सबमिट करें।

5. स्क्रीन पर CAT 2026 का एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

कैट 2026 एडमिट कार्ड में होंगी ये जानकारियां कैट 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारियां दी होंगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसमें नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा का समय जरूर चेक करें। यदि किसी तरह की गलती मिलती है, तो स्पष्टीकरण के लिए परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करें।