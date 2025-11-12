CAT Admit Card 2025 OUT : कैट एडमिट कार्ड iimcat.ac.in पर जारी, Direct Link

Hindustan Hindi News
cat admit card 2025: iimcat iim cat admit card out at download direct link
Wed, 12 Nov 2025 01:43 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CAT 2025 Admit Card : देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स 21 आईआईएम समेत विभिन्न प्रबंधन संस्थानों में एडमिशन के लिए ली जाने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी iimcat.ac.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैट के जरिए आईआईएम संस्थानों के विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होता है। कैट की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होगी जो तीन सत्रों में कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। कैट का आयोजन लगभग 170 शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा।

Admit Card Direct Link

किन आईआईएम में होगा दाखिला

आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, आईआईएम कोझीकोड, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, आईआईएम रायपुर, आईआईएम त्रिची, आईआईएम काशीपुर, आईआईएम उदयपुर, आईआईएम अमृतसर, आईआईएम सिरमौर, आईआईएम बोध गया, आईआईएम संबलपुर, आईआईएम नागपुर, आईआईएम विशाखापत्तनम, आईआईएम जम्मू, आईआईएम शिलांग, आईआईएम नागपुर

परीक्षा का फॉर्मेट: यह परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित होगी।

समय सीमा: परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट (2 घंटे) होगी।

उम्मीदवारों की संख्या: इस साल करीब 2.95 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पिछले साल यह संख्या 2.93 लाख थी।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

1. CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, 'CAT 2025 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
